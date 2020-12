Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ohne Winterreifen durch Eis und Schnee - Unfall

Mit Sommerreifen unterwegs waren zwei Verkehrsteilnehmer, die beim Wintereinbruch am Dienstagmorgen in der Gorheimer Allee und in der Alte Krauchenwieser Straße Verkehrsunfälle verursachten. Die 28 und 32 Jahre alten Fahrer kamen bei Eisglätte und Schneefall ins Rutschen und verursachten glücklicherweise lediglich Sachschaden. Mutmaßlich hätten die Unfälle durch angepasste Reifenwahl verhindert werden können. Die Fahrer müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Leibertingen

Unfall mit Streufahrzeug

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr auf der B 311 bei Hölzle ereignete. Ein 44-jähriger Fahrer eines Streufahrzeugs räumte den Einmündungsbereich zur K 8216 und touchierte beim Rangieren den VW einer 46-Jährigen, die aus Richtung Altheim an die Kreuzung heranfuhr. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6.000 Euro entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr an der Kreuzung Fürst-Wilhelm- / Mühlbergstraße ereignete. Eine 43-jährige VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 35-Jährige mit seinem Hyundai an der Ampel anhalten musste und fuhr diesem auf. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau - Kleintissen

Unbekannter hinterlässt nach Unfall Gefahrenstelle - Folgeunfall

Nachdem eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr einem in die Braunenweilerstraße ragenden Verkehrszeichen nicht mehr ausweichen konnte, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter fuhr zuvor an der Einmündung Dürnauer Straße / Braunenweilerstraße gegen das auf der Verkehrsinsel angebrachte Schild und flüchtete anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Verkehrsschild ragte nach dem Unfall gefährlich in die Straße, wodurch die 40-Jährige das Hindernis trotz Vollbremsung touchierte und sich die Fahrzeugseite vollständig zerkratzte. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/482-0) zu melden.

Bad Saulgau

Auto angefahren und geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter am Montag zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr einen auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Platzstraße geparkten Peugeot-Rifter angefahren hat, bittet die Polizei um Hinweise. Durch die Kollision entstanden am nahezu neuwertigen Peugeot Kratzer an der gesamten Beifahrerseite. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Personen die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Mengen

Lkw touchiert Straßenlaterne - Fahrer fährt weiter

Etwa 2.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Lkw-Fahrer, der in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 15.30 Uhr, von der Kolpingstraße nach rechts in die Pfullendorfer Straße einbog und dabei mit dem Auflieger eine Straßenlaterne touchierte. Der Aluminiummast der Lampe knickte um und fiel auf den Seitenstreifen. Da der Unfallverursacher nach dem Ereignis von der Örtlichkeit wegfuhr, ermittelt der Polizeiposten Mengen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Personen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Unter Drogeneinwirkung mit Auto unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 23-jähriger Audi-Fahrer rechnen, der am Dienstagabend in der Franz-Xaver-Heilig-Straße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Pfullendorf kontrolliert wurde und mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Nachdem die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt hatten und ein Vortest positiv auf THC reagierte, veranlassten sie in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der junge Mann, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell