Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Kuppelnaustraße die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war am Dienstag gegen 17 Uhr ein 35-jähriger Fiat-Lenker unterwegs, der in der Meersburger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der 35-Jährige fuhr auf einen VW Tiguan auf, der an der roten Ampel stand. Beim Aufprall erlitt der 62-jährige Fahrer des VW Tiguan leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Ravensburg

Polizei sucht grauen Audi

Wegen Unfallflucht hat die Polizei Ermittlungen gegen den Lenker einer hellgrauen Audi-Limousine aufgenommen, der am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Der Audi-Fahrer streifte an der Engstelle in der Tettnanger Straße mit dem Außenspiegel den Ford einer entgegenkommenden 30-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Lenker des Audi fuhr nach dem Spiegelstreifer unbeeindruckt weiter. Hinweise zu dem Fahrer der etwas älteren Audi-Limousine nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Sommerreifen und Schneeglätte

Eine Polizeistreife wurde am Dienstag gegen 6.45 Uhr bei einer Unfallaufnahme auf den Lenker eines BMW aufmerksam, der an einer Steigung zwischen Oberhofen und Kemmerlang stand und nicht mehr vorwärtskam. Dadurch kam es zu Behinderungen des nachfolgenden Verkehrs. Die Beamten stellten schnell fest, dass der 35-jährige BMW-Fahrer noch mit Sommerreifen unterwegs war. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Ravensburg

Ohne Führerschein unterwegs

Weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung nutzte, wurde am Dienstag um kurz nach 11 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Renault von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sein Fahrzeug stehen lassen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Weingarten

Zu tief ins Glas geschaut

Beamten des Polizeireviers Weingarten fiel am frühen Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr in der Argonnenstraße ein Fahrradfahrer ohne Licht und mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Radlers rochen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2,5 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe in einer Klinik abgeben musste. Er wird nun wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Weingarten

Fahrzeug angefahren - Polizei sucht Geschädigten

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Hoyerstraße, wie ein geparktes silbernes Fahrzeug angefahren wurde. Der Unfallverursacher war beim Ausparken vor einer Bäckerei gegen den geparkten Pkw gestoßen, hat sich den Schaden angesehen und ist dann weitergefahren. Das Kennzeichen des Unfallverursachers hat der Zeuge notiert und die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Beamten war jedoch der silberne Pkw nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Verdachts auf Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Besitzer des silbernen Fahrzeugs, sich unter 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Zwei Verletzte nach Kohlenmonoxid-Austritt

Ein großes Aufgebot der Freiwilligen Feuerwehr musste am Dienstag gegen 11 Uhr in die Lammstraße ausrücken. Ein 45-Jähriger hatte zuhause eine 18-jährige Haushaltshilfe bewusstlos sowie seine 39-jährige Frau mit gesundheitlichen Problemen aufgefunden. Geistesgegenwärtig trug er zusammen mit dem Vater der 39-Jährigen beide Frauen aus dem Haus. Die Feuerwehrleute stellten bei einer Messung eine lebensgefährliche Konzentration von Kohlenmonoxid im Haus fest. Ursächlich dürfte laut einem hinzugezogenen Schornsteinfeger ein Leck im Kaminrohr sein. Beide Frauen wurden zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert und sind außer Lebensgefahr. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung aus.

Weingarten

Unfall mit drei Fahrzeugen

Mehrere leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr ereignet hat. Der 30-jährige Lenker eines VW Golf fuhr trotz roter Ampel in die Kreuzung Waldseer Straße und Schussenstraße ein. Dort kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Audi-Fahrer. Durch die Kollision wurde der Golf gegen den Renault eines verkehrsbedingt wartenden 44-Jährigen geschleudert. Die 5-jährige Tochter des Unfallverursachers und der Fahrer des Audi mussten ihre Verletzungen in einer Klinik behandeln lassen, die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.30 Uhr gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Bergatreute

Fahrerlaubnis nicht ausreichend

Ohne ausreichende Fahrerlaubnis war der 30-jährige Fahrer eines Mercedes mit Anhänger am Dienstag kurz nach 15 Uhr auf der Wolfegger Straße unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei stellten bei der Kontrolle fest, dass das Gewicht des Gespanns so hoch war, dass die Fahrerlaubnis der Klasse BE erforderlich gewesen wäre. Der 30-Jährige gelangt nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Ermittlungen haben die Beamten zudem gegen den Halter des Gespanns, da dieser die Fahrt zugelassen hat. Ihn erwartet nun ebenfalls eine entsprechende Anzeige.

Kißlegg

Um 94,3 Prozent überladen

Da mussten sogar erfahrene Verkehrspolizisten staunen: Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg kontrollierte am Dienstag kurz vor 10 Uhr einen ausländischen Lastwagen auf der A 96. Der 31-jährige Fahrer hatte so viele Nudeln geladen, dass das zulässige Gesamtgewicht des Gefährts fast doppelt so viel betrug als zulässig gewesen wäre. Eine Wiegung ergab eine Überladung um 94,3 Prozent. Da der 31-Jährige zudem keinen Nachweis über seine Lenkzeiten vorlegen konnte, erwartet ihn nun ein empfindliches Bußgeld. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Leutkirch

Drogen geschmuggelt

Anzeichen einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung stellten Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag gegen 16 Uhr bei einer 50-jährigen Renault-Lenkerin auf der A 96 fest. Nachdem ein Urintest positiv auf THC verlief, musste die Frau die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Bei der 50-Jährigen konnten zudem gut 20 Gramm Marihuana aufgefunden werden, die sie mutmaßlich aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt hatte. Die Frau wurde wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt angezeigt.

Bad Wurzach

Unberechtigt Covid-19-Zuschüsse beantragt

Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 22-Jährigen aufgenommen, der im Verdacht steht, staatliche Förderhilfen in Höhe von knapp 8.000 Euro auf betrügerische Weise erlangt zu haben. Der junge Mann beantragte die Covid-19-Gelder für sein Unternehmen, das jedoch bereits 2019 abgemeldet worden war. Bei den Ermittlungen deckten die Beamten zudem auf, dass er mehrere Mitarbeiter ohne Anmeldung beschäftigt hatte und als Subunternehmer für eine andere Firma tätig war. Den 22-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

