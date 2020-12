Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Zahlreiche Unfälle durch Wintereinbruch

Schneefall und glatte Straßen sorgten am heutigen Dezemberbeginn dafür, dass der Weg zur Arbeit für einige Berufspendler in großen Teilen des Landkreises zur Herausforderung wurde. Nicht zuletzt waren zahlreiche Unfälle der Grund für Staus und stockenden Verkehr. Bei der Polizei gingen bis 13 Uhr insgesamt 24 Verkehrsunfallmeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen ein. Während es sich glücklicherweise bei den meisten Unfällen um kleinere Ereignisse mit Blechschaden handelte, wurde eine Person bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Sigmaringendorf

Rauch löst Brandalarm aus

Mutmaßlich ein überhitzter Kompressor in einem in der Scheerer Straße ansässigen Betrieb war die Ursache für einen Brandalarm, zu dem Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr ausrückten. Die Einsatzkräfte stellten lediglich eine Rauchentwicklung aber keinen Brand fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gammertingen

Dieseldiebstahl auf Erddeponie

Etwa 100 Liter Diesel haben Unbekannte in der Zeit von Freitagabend bis Montagvormittag aus Arbeitsmaschinen, die auf dem Gelände einer Erddeponie standen, unberechtigt abgesaugt. Hierzu drangen sie in das zwischen Gammertingen und Harthausen gelegene umzäunte Gelände ein und brachen bei einer Planierraupe sowie einer Walze den Tank auf. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Bad Saulgau

Fastfood-Müll aus Fenster geschmissen

Weil sie ihren Fastfood-Verpackungsmüll am Montagmittag anstatt in einen Mülleimer einfach aus dem Auto auf den Parkplatz der Sporthalle warfen, müssen zwei 19-jährige Männer mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ein aufmerksamer Zeuge kontaktierte die Polizei, die die beiden Männer wenig später antreffen konnte. Beide mussten die Verpackungen aufheben und sachgerecht entsorgen. Darüber hinaus kommt auf sie eine Anzeige zu.

Herdwangen-Schönach

Einbruch in Dorfladen - Die Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte am frühen Dienstagmorgen zwischen Mitternacht und etwa 4.45 Uhr in einen Dorfladen in der Dorfstraße eigebrochen sind, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Die Einbrecher warfen die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein ein, verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten daraus Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Neben dem Diebstahlschaden beläuft sich auch der Sachschaden auf einen vierstelligen Betrag. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 an die Polizei zu wenden.

Hohentengen - Ölkofen

Nach Streifvorgang weitergefahren

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 68-jähriger Toyota-Fahrer rechnen, der am Montagabend in der Ölkofer Straße in einen Unfall verwickelt war und anschließend davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwischen dem Toyota und dem Opel einer im Gegenverkehr fahrenden 59-Jährigen kam es zum Streifvorgang. Nachdem die Unfallgegnerin erkannte, dass der 68-Jährige nicht anhält, sondern seine Fahrt fortsetze, wendete sie umgehend und notierte sich das Kennzeichen des Toyotas. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Pfullendorf

Verkehrsdelikt - Polizei bittet um Hinweise

Gegen eine 24-jährige VW-Fahrerin ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem sie am Montag gegen 16.45 Uhr auf der L 456 zunächst einen Lkw rücksichtslos überholt- und kurze Zeit später einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht hatte. Die Frau fuhr von Otterswang in Richtung Pfullendorf und setzte an einer unübersichtlichen Stelle und beginnenden Überholverbots zum Überholen eines Lkw an. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Fahrer eines blauen 3er BMW musste aufgrund des Manövers abbremsen und nach rechts ausweichen. Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, fuhr er 100 Meter parallel zur Straße im Grünstreifen und setzte seine Fahrt im Anschluss in Fahrtrichtung Krauchenwies fort. Die 24-Jährige brach den Überholvorgang ab und fuhr auf einen Parkplatz, wo sie sich entschied, ebenfalls in Richtung Krauchenwies zu fahren, um sich nach dem BMW zu erkundigen. Hierbei fuhr sie verbotswidrig auf die Straße ein, wo sie aus Unachtsamkeit mit einem Ford-Transit eines 56-Jährigen kollidierte. Während durch den Verkehrsunfall Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand, kamen durch die Fahrweise der jungen Frau und den Unfall keine Personen zu Schaden. Der Führerschein der 24-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des BMW, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell