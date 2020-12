Polizeipräsidium Ravensburg

Wintereinbruch führt zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen

Der erste Schneefall in diesem Winter hat heute Morgen im Bodenseekreis zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und auch zu Unfällen geführt. Gerade auf den Bundesstraßen sorgten querstehende Lkw an Steigungen und Gefällstrecken im morgendlichen Berufsverkehr für Verspätungen. Im Zeitraum von 4 bis 13 Uhr kam es zudem im Zuständigkeitsbereich der Polizeireviere Friedrichshafen und Überlingen zu 23 Verkehrsunfällen, bei denen überwiegend Blechschaden entstand. Eine genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Bei zwei Unfällen wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Friedrichshafen

Ticketautomat beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, den Ticketautomaten einer Tiefgarageneinfahrt in der Charlottenstraße. Gesicherte Spuren deuten darauf hin, dass der Unbekannte mutmaßlich mehrfach mit dem Fuß gegen den Automaten trat. Der dadurch angerichtete Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

In Baucontainer eingebrochen

Ein unbekannter Täter brach im Laufe des vergangenen Wochenendes gewaltsam einen auf einer Baustelle in der Rheinstraße befindlichen Baucontainer sowie einen daneben befindlichen Arbeitsraum auf. Aus den Räumen entwendete er bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Kettensägen sowie einen Ratschenkoffer im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr in der Colsmanstraße. Eine 46-jährige Pkw-Lenkerin wollte im Einmündungsbereich der Leutholdstraße wenden und kollidierte dabei mit dem auf der Linksabbiegespur der Leutholdstraße wartenden Wagen einer 53-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dabei das Fahrzeug der 46-Jährigen so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. Zeugen ist im Zusammenhang mit dem Unfall ein weißer Pkw aufgefallen, der ebenfalls Unfallschäden aufwies, die Örtlichkeit jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei verließ. Ob dieser auch beteiligt war, ist daher unklar. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet deshalb den Halter dieses Fahrzeugs oder Zeugen, die nähere Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem weißen Pkw geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Oberteuringen

Brandeinsatz

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberteuringen, Meckenbeuren und Friedrichshafen sowie des Rettungsdienstes und der Polizei rückten am Montagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Kornstraße aus. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich auf der Ablage eines Schwedenofens befindliches Wachs entzündet und dadurch eine Rauchentwicklung verursacht. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen erstickt und der Ofen geleert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Fahrzeug beschädigt und davongeradelt

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, radelte ein unbekannter Mann nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Berger Halde einfach davon. Der Mann war einer 32-jährigen Pkw-Lenkerin kurz vor dem Unfall aufgefallen, wie er in gebeugter Haltung auf seinem Fahrrad fuhr und auf dem Rücken eine Metalltüre transportierte. Nachdem die Autofahrerin an einem Obststand angehalten hatte, prallte der Radfahrer vermutlich aufgrund der Einschränkung seiner Sicht auf das Heck des Pkw. Hierbei wurde der Wagen im Bereich des Daches und des Kofferraums beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch mit der 32-Jährigen habe der Radfahrer dann die Tür vor Ort zurückgelassen, sei auf sein Rad gestiegen und nach einer Beleidigung gegenüber der Frau in Richtung B 467 davongefahren. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem unbekannten Radfahrer, der wie folgt beschrieben wird: etwa 180 cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, soweit erkennbar rötlich-braune Haare. Zur Unfallzeit trug er eine schwarze Wollmütze, eine schwarz-rote Jacke und eine dunkle Arbeitshose. Er war unterwegs mit einem auffallend verschmutzten Mountainbike. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Überlingen

Einbruch in Büros der Stadtverwaltung

Ein Unbekannter brach am vergangenen Wochenende zwischen Samstagabend und Montagmorgen in die Räume der Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße ein. In dem Gebäude brach er mehrere Büros teilweise mit brachialer Gewalt auf und durchsuchte sämtliche Schränke und Ablagen. Das konkrete Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt, jedoch dürfte der Einbrecher hauptsächlich auf der Suche nach Bargeld gewesen sein. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt nach erster Schätzung mindestens 12.000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in dem Fall und bittet Personen, denen am vergangenen Wochenende Verdächtiges im Bereich der Bahnhofstraße aufgefallen ist oder die anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Bussenstraße. Der 43-jährige Lenker eines Pkw befuhr die Gefällstrecke bergab in Richtung Stadtmitte und kam auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Er kollidierte daraufhin mit einem bergaufwärts entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Frickingen

Nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 22-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der L 200 zwischen Altheim und Hattenweiler zu. Die Frau kam aus bislang nicht geklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

