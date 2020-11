Polizeipräsidium Ravensburg

Gammertingen

Unfall bei Eisglätte - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Lohweg ereignete. Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Harthausen in Richtung Gammertingen und kam, vermutlich aufgrund Glatteisbildung, nach links von der Fahrbahn ab, wo sie nach etwa 50 Metern frontal gegen einen Baum prallte. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihr 19 Jahre alter Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am VW, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Krauchenwies - Ettisweiler

Ortsdurchfahrt unter Wasser

Ein Wasserrohrbruch war mutmaßlich die Ursache für eine Überschwemmung in der Ortsstraße, zu der die Feuerwehr Krauchenwies und die Polizei am Sonntagabend gegen 21 Uhr ausrückten. Mitarbeiter des Bauhofs veranlassten das Abdrehen der Hauptwasserleitung um das aus dem Asphalt quellende Wasser zu stoppen. Zahlreiche Haushalte wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei über die Maßnahmen, die vermutlich bis Montagmittag für mangelnde Wasserversorgung verantwortlich war, informiert.

Krauchenwies

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Lebensmitteldiscounter in der Bittelschießer Straße eingebrochen sind und einen größeren Geldbetrag entwendet haben, ermittelt die Polizei Sigmaringen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Die Täter verschafften sich über das Dach unberechtigt Zugang zum Gebäudeinneren und manipulierten zunächst die Alarmanlage. In den Räumlichkeiten öffneten sie, unter der Zuhilfenahme eines Trennschneiders, gewaltsam Schließfächer und einen Tresor. Gegen 3 Uhr meldete die Sicherheitsfirma einen Einbruchsalarm in der Filiale, woraufhin die Einsatzkräfte ausrückten, aber keine Täter mehr antreffen konnten. Neben dem entwendeten Geld entstand durch den Einbruch am und im Gebäude erheblicher Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571/104-0) zu wenden.

Pfullendorf-Straß

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Auslaufende Betriebsstoffe nach einem Lkw-Unfall war der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr Pfullendorf und der Polizei am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 200 in Straß. Der 20-jährige Fahrer war in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Aus dem Lastkraftwagen trat infolge des Unfalls Kraftstoff aus, der von den Einsatzkräften der Feuerwehr beseitigt wurde. Der Sachschaden kann momentan nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer stürzen

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich der 23-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads, nachdem er am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der L 277 stürzte. Der junge Mann fuhr seiner Gruppe, die aus vier Fahrern bestand, voraus. Zwischen Thiergarten und Gutenstein, in Fahrtrichtung Sigmaringen, verlor er aufgrund eines platten Hinterreifens die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Während der dahinterfahrende 24-Jährige durch eine eingelegte Vollbremsung ebenfalls ins Schlingern geriet und zu Fall kam, konnten die beiden folgenden Fahrer rechtzeitig abbremsen. Der 24-Jährige verletzte sich augenscheinlich nicht, der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Zweirädern entstand jeweils Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

