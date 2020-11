Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkohol und Drogen unterwegs

Die Polizei führte in der Nacht von Freitag auf Samstag Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen. Mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss standen ein 18-jähriger VW-Lenker und ein 35 Jahre alter Fiat-Fahrer. Bei beiden Fahrzeuglenkern wurden bei der Kontrolle durch Polizeibeamte Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Die Polizisten ordneten in beiden Fällen eine Blutentnahme in einer Klinik an. Sollten die Untersuchungen ein positives Ergebnis liefern, werden die Männer entsprechend angezeigt. Beiden wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Bei einem 30-jährigen BMW-Lenker schlug den kontrollierenden Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Knapp ein Promille ergab ein Atemalkoholtest, weshalb auch er sein Fahrzeug stehen lassen musste. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Ravensburg

Herd mit Backofen verwechselt - Feuerwehr rückt an

Weil sie versehentlich statt dem Backofen den Herd angeschaltet hatte, rief eine 31-Jährige am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Weststadt ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan. Auf der Herdplatte lagen Lebensmittel und eine Plastikschüssel, die durch die Hitze sofort Feuer fingen. Geistesgegenwärtig löschte die ebenfalls anwesende Mutter der 31-Jährigen die Flammen sofort mit nassen Tüchern. Wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation mussten sowohl die 31-Jährige als auch drei weitere in der Wohnung lebende Personen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort. In den Wohnräumen entstand durch die Flammen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Schlier

Zweimal innerhalb eines Jahres betrunken gefahren

Doppeltes Bußgeld, ein dreimonatiges Fahrverbot und Punkte in Flensburg kommen auf einen 58-Jährigen zu, der bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr betrunken am Steuer erwischt wurde. Der Mann war mit seinem Fahrzeug von Polizeibeamten am Freitag um kurz nach 16 Uhr einer Kontrolle unterzogen worden. Ein Alkoholtest ergab über 0,5 Promille, weshalb der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Weingarten

Fahrzeuglenkerin mit gut einem Promille unterwegs

Deutlichen Alkoholgeruch nahmen Polizeibeamte am Samstag gegen 2.30 Uhr bei der Kontrolle einer 29-jährigen VW-Lenkerin im Stadtgebiet wahr. Ein Alkoholtest ergab gut ein Promille, weshalb die Frau in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt. Sie gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Baindt

Stahlseil entwendet

Ein ca. 50 Meter langes Stahlseil einer Seilwinde entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Hofgelände in der Stöcklisstraße. Hierdurch entstand dem Besitzer ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Mochenwangen

Hakenkreuz auf Fahrbahn

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Sportplatzweg ein ca. vier mal vier Meter großes Hakenkreuz auf die Fahrbahn aufgebracht. Ein weiteres unfertiges Hakenkreuz malten mutmaßlich dieselben Täter an der Kreuzung des Sportplatzwegs mit der Jahnstraße auf die Straße. Auf dem Teer entstand hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich des Sportplatzwegs etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07541/701-0 zu melden.

Wangen

Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Die Polizei konnte einen 64-Jährigen ermitteln, der am 15.11.2020 gegen 15.30 Uhr plötzlich in einer Wohnung in der Ebnetstraße aufgetaucht war und die Bewohnerin um Bargeld gebeten hatte (wir berichteten). Der Mann war polizeilich bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten und konnte aufgrund der guten Personenbeschreibung der Tat überführt werden.

Kißlegg

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war ein 40-jähriger Opel-Fahrer, der von Polizeibeamten am Sonntag gegen 11.45 Uhr in Immenried einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann zeigte den Polizisten eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Da der 40-Jährige jedoch bereits seit mehr als zwei Jahren in Deutschland wohnt, hat diese keine Gültigkeit mehr. Der Mann hatte es verpasst, die ausländische Fahrerlaubnis entsprechend umschreiben zu lassen. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige. Seinen Opel musste er stehen lassen.

Argenbühl

Fett brennt

Die Freiwillige Feuerwehr musste am Samstag gegen 12 Uhr nach Eisenharz ausrücken, nachdem ein 52-Jähriger einen Topf mit Fett auf seinem Herd vergessen hatte. Das Fett hatte sich so stark erhitzt, dass es sich entzündete. Der 52-Jährige konnte das Feuer selbst löschen. Die Feuerwehr musste das Gebäude wegen der starken Rauchentwicklung lüften. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Leutkirch

Fahrerkarte falsch gesteckt

Unregelmäßigkeiten stellten Beamte der Verkehrspolizei am Samstag gegen 11 Uhr bei der Kontrolle eines ausländischen Sattelzuglenkers auf der A 96 fest. Der 32-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge die gesetzlich vorgeschriebene Fahrerkarte während mehrerer Fahrten entfernt. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird nun entsprechend angezeigt.

Leutkirch

Reifenlauffläche abgelöst - Unfall

Eine abgelöste Reifenlauffläche eines Sattelaufliegers führte am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen zu einem Verkehrsunfall. Das Reifenteil löste sich an der mittleren Aufliegerachse und rollte auf die linke Fahrspur. Dort prallte es gegen zwei Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Wurzach

Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und wirtschaftlicher Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterschwarzach und Haidgau ereignete. Ein 26-Jähriger kam mit seinem Audi S4 mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im parallel zur Fahrbahn verlaufenden Entwässerungsgraben gegen eine Verdolung. Der 26-Jährige erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, sein 21-jähriger Beifahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Da durch Polizeibeamte bei dem 26-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft wahrgenommen wurde, musste dieser in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Der verunfallte Audi wurde von einem Abschleppdienst aus dem Graben geborgen.

