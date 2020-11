Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Wohnunterkunft

In einer Unterkunft in der Keplerstraße ist am Sonntagabend ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Der 48 Jahre alte Mann beschwerte sich über das Verhalten des 42-jährigen Angreifers, was diesen dazu veranlasste, den Mann an den Haaren auf den Boden zu ziehen, sodass der 48-Jährige blutige Kopfwunden erlitt. Ein Atemalkoholtest beim Angreifer erbrachte einen Wert von über einem Promille. Der 42-Jährige gelangt nun zur Anzeige.

Eriskirch

Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts, unter der Wirkung von Drogen am Sonntagmittag in der Greuther Straße einen Pkw gelenkt zu haben, muss ein 19-Jähriger nun mit einer Anzeige rechnen. Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Fahrer um kurz nach 13 Uhr. Ein Drogenvortest schlug positiv an, weshalb dem 19-Jährigen in einem Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Überlingen

Fußgängerin touchiert

Eine 74-jährige Fußgängerin angefahren hat am Samstagmittag um kurz vor 12 Uhr eine Autofahrerin auf dem Parkplatz "La Piazza". Die 85 Jahre alte Fahrerin touchierte mit einem Außenspiegel die Passantin. Die Fahrerin selbst bemerkte den Zusammenstoß mit der Fußgängerin erst gar nicht und musste von einem Beifahrer auf die Kollision hingewiesen werden. Die 74-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bermatingen

Fahren unter Drogen

Auf der Landesstraße zwischen Markdorf und Bermatingen hat eine Polizeistreife am Sonntagabend gegen 21 Uhr einen Autofahrer kontrolliert, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte bei dem 24-Jährigen positiv, sodass der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten musste. Auf ihn kommen nun eine Anzeige sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu.

Frickingen

Auto zerkratzt

Ein in der Sonnhalde geparkter Pkw des Herstellers Ssangyong wurde in der Nacht zum Sonntag von einem Unbekannten zerkratzt. Der Täter beschädigte alle Seiten des Wagens, sodass der entstandene Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt werden muss. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07551/ 804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

