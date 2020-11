PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 28/29.11.20 aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Horgenzell

Betrunkener Fahrzeuglenker kommt von der Fahrbahn ab

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 40jähriger Autofahrer, der am Samstag gegen 19.35 auf der L 288 unterwegs war. Nach Horgenzell in Fahrtrichtung Ravensburg kam er von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben, durchbrach einen Zaun und kam schließlich auf dem dahinterliegenden Grundstück zum Stehen. An dem Renault entstand Totalschaden in Höhe von 7000 Euro, der Fremdschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Ein Alcotest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von über zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft zu.

Ravensburg

Jugendliche verstoßen gegen Corona Vorschriften.

13 Jugendliche wurden am Samstag gegen 15.20 Uhr von Beamten des Polizeirevier Ravensburg in der Adlerstraße im Parkhaus Untertor angetroffen. Alle stammten aus verschiedenen Haushalten. Sie trugen weder Masken noch hielten sie sich an den Mindestabstand. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt und die Eltern verständigt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen folgen.

Aitrach

Rund hundert Mal ohne Führerschein unterwegs

Vollkommen ungeniert fuhr ein 36jähriger Mann aus Aitrach mit seinem Pkw, obwohl er keine Fahrerlaubnis besaß. Seit September letzten Jahres konnten ihm von der Polizei und, unter anderem auch durch Zeugenaussagen, rund einhundert Fahrten nachgewiesen werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

