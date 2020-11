Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg

Meckenbeuren

Leichte Verletzungen erlitt am Freitag gegen 16:44 Uhr eine 72-jährige Rollstuhlfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Eine 82-jährige wollte mit ihrem Daihatsu von der Lindenbergstraße in die Hauptstraße nach rechts einbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte Rollstuhlfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt die Lindenbergstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß fällt die Geschädigte aus ihrem Rollstuhl und verletzt sich leicht. Vorsorglich wurde sie durch eine Rettungswagenbesatzung in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

