Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße einen Verkehrsunfall und verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Fahrzeuglenker einen grünen Dacia Duster, am vorderen rechten Kotflügel, und verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Ravensburg hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751-803-3333 zu melden.

Weingarten

Geschädigter begeht Unfallflucht

Am Freitag gegen 17:00 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem Skoda Fabia die Waldseer Straße in Fahrtrichtung Baienfurt. An der Kreuzung Waldseer Straße / Lägeler Straße bremste ein vor ihm fahrender silberner Pkw auf Grund einer orange zeigenden Ampel. Dies übersah der Unfallverursacher und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Nach dem Aufprall entfernte sich der unbekannte Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Weingarten hat auf Grund dessen Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751-803-6666 zu melden.

Leutkirch

Anhänger verloren

Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro und eine leichtverletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 16:30 Uhr auf der L318 kurz vor der Kreuzung Friesenhofen in Fahrtrichtung Leutkirch. Der 60 Jahre alte Lenker eines Suzukis verlor aus unbekannter Ursache seinen Autoanhänger mit Baumaterial. Als dies der hinter ihm fahrende 64-jährige Lenker eins VW Variant bemerkte, leitete er sofort eine Vollbremsung ein, konnte aber eine Berührung mit Anhänger nicht mehr verhindern. Anschließend geriet der Anhänger auf die Gegenfahrbahn, wo ein 57-jähriger Lenker eines VW Touran frontal in diesen fuhr. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu. An dem Touran entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell