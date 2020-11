Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw übersehen

Beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Käthe-Paulus-Straße. Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah beim Fahren aus einem Hofraum auf die Straße einen Lastwagen. Der 31-Jährige Lkw-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Während der Schaden am Laster auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird, entstand am Mercedes ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Beide Wagen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurden die Beteiligten nicht.

Friedrichshafen

Mutmaßlicher Autoaufbruch entpuppt sich als berechtigt

Auf dem Parkplatz eines Sportgeländes im Josef-Angele-Weg haben Anrufer am Donnerstagmorgen einen verunfallten Pkw gemeldet. Wie eine Polizeistreife bei einer anschließenden Überprüfung feststellte, war der Wagen außerdem mit Gewalt aufgebrochen worden. Da der Halter des BMW nicht erreicht werden konnte, machten sich die Beamten an die Spurensicherung. Kurz darauf klärte der 51-jährige Besitzer die Situation auf. Er war am Vortag an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, aufgrund dessen sich die Wagentüren nicht mehr öffnen ließen. Er hatte sie deshalb kurzerhand selbst aufgebrochen.

Tettnang

Streit in Wohngemeinschaft

Wegen einer Streitigkeit musste die Polizei in der Donnerstagnacht eine Wohngemeinschaft in der Ravensburger Straße anfahren. Ein bislang unbekannter Mann geriet mit mehreren Bewohnerinnen in Streit. Dabei verletzte er eine 17-Jährige an der Schulter. Der Polizeiposten Tettnang hat gegen den Täter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Meckenbeuren

Einbruch in Stiftungsgebäude

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Donnerstag in das Verwaltungsgebäude einer Stiftungseinrichtung im Ortsteil Hegenberg eingestiegen. Der Täter gelangte mit einer Leiter auf den Balkon im zweiten Obergeschoss und hebelte dort eine Balkontüre auf. Im Inneren öffnete er auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Büros und Schränke gewaltsam. Was letztendlich gestohlen wurde, versuchen die ermittelnden Beamten derzeit zu klären. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Auf Tanklaster aufgefahren

Einen stehenden Tanklastwagen zu spät gesehen hat am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ein Autofahrer in der Rengoldshauser Straße. Der 84 Jahre alte VW-Fahrer prallte linksseitig gegen das Heck des Lkw und verletzte sich durch den Airbag seines Wagens im Brustbereich. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem VW und dem Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Mann nach Inobhutnahme seines Kindes in Gewahrsam genommen

In Gewahrsam genommen werden musste am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Mann, der in Deisendorf Mitarbeiter des Jugendamtes und die Polizei daran hindern wollte, ein Neugeborenes in Obhut zu nehmen. Der Mann beleidigte und bedrohte die Beamten fortwährend und leistete, als Polizisten seine Störungen unterbinden wollten, massiven Widerstand. Ein Beamter wurde dabei am Knie verletzt. Er wurde letztendlich geschlossen und einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete den Gewahrsam bis zum Abend an.

Überlingen

Roller und Fahrrad von Balkon geklaut

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Cityroller und ein BMX-Kinderfahrrad von einem Balkon in der St.-Johann-Straße gestohlen hat, ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen Diebstahls. Der sogenannte "Stuntscooter" vom Hersteller NKD hat die Farben Rot, Schwarz und Gelb, das brau-türkisene Fahrrad ist von der Marke Sunday-Primer. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 550 Euro beziffert. Personen die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Radfahrer von Auto erfasst

Schwerere Verletzungen erlitt ein Radfahrer, der in der Donnerstagnacht gegen 21 Uhr in der Gutenbergstraße von einem Pkw-Lenker übersehen und erfasst wurde. Der 31 Jahre alte Radler war auf der Heggelinstraße in Richtung Gutenbergstraße unterwegs, als der Mercedesfahrer, der aus der Bernhardstraße kam, ihm die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Pkw des 54 Jahre alten Verursachers und dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

