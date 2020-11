Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall nach Wendemanöver - Fahrer schwer verletzt

Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen musste ein 26-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstagvormittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der junge Mann wollte auf der Fahrbahn wenden und übersah dabei einen hinter ihm fahrenden Linienbus. Er fuhr zunächst nach rechts auf die Parkflächen, um dann abrupt wieder nach links auf die Straße zu lenken. Der Linienbus, für dessen 44-jährigen Fahrer das Fahrmanöver nicht ersichtlich war und der in diesem Moment vorbeifahren wollte, kollidierte mit dem Opel. Der Fahrer des Kleinwagens musste aufgrund seines Verletzungsbildes durch die Feuerwehr Sigmaringen, die mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften am Einsatzort war, aus seinem Pkw befreit werden. Der 44-Jährige, der sich mit seinem Bus auf einer "Leerfahrt" befand, wurde nicht verletzt. Das Auto des Unfallverursachers war nach dem Unfall und der darauffolgenden Befreiung des Fahrers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Schaden am Pkw auf etwa 20.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Bus auf 5.000 Euro.

Sigmaringen

Unter Drogen mit Auto unterwegs

Mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand ein 26-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagmorgen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen in der Binger Straße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des jungen Mannes drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Da sich der Verdacht nach einem Drogenvortest bestätigte, wurde der 26-Jährige zu einem nahegelegenen Krankenhaus gebracht, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Auf den jungen Mann, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, kommt nun eine Anzeige zu.

Meßkirch

Schüsse auf Wohnhaus

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf einen Balkon in der Hauptstraße geschossen hat, ermittelt nun der Polizeiposten Meßkirch. Die Beamten waren von einer Anwohnerin informiert worden, die zwei Schussgeräusche wahrgenommen hatte. Bei einer Überprüfung stellte die Streife eine entsprechende Beschädigung am Geländer des Hauses fest. Verletzt wurde durch die Schussabgaben niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell