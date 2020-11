Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 62-Jähriger vermisst

AitrachAitrach (ots)

Seit den Mittagsstunden des 24.11.2020 wird der 62-jährige Marian K. aus Aitrach vermisst. Herr K. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage oder in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Bisher fehlt von ihm jede Spur. Polizeiliche Suchmaßnahmen, in deren Rahmen gestern auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieben bislang ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vermisste ist regelmäßig mit seinem Mountainbike der Marke "Scott" an der Iller entlang im Bereich Egelsee/Buxheim/Memmingen unterwegs. Marian K. wird als etwa 175 cm groß, von kräftiger Statur und mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Personen, denen der Mann seit Dienstag aufgefallen ist oder die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder seines Fahrrads geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ravensburg unter 0751/803-0 in Verbindung zu setzen. Ein Lichtbild von Marian K. und von dessen Fahrrad ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aitrach-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

