Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Garagentor beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag ein Garagentor der Malteser Hilfsdienste in der Allee durch Einschlagen einer Kunststoffscheibe beschädigt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen zu wenden.

Sigmaringen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstag zwischen 9 und 14 Uhr einen auf dem Schotterparkplatz in der Landesbahnstraße geparkten Seat und fuhr danach weg. Da durch die Kollision ein Fremdschaden von etwa 500 Euro entstand, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Leibertingen

Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Aus einer Schleifmaschine aufsteigender Rauch war am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in einer Firma in der Straße "In der Breite". Aufgrund eines Defekts in der Wasserzuleitung war es zur Rauchentwicklung gekommen, die den Brandmelder auslöste. Die Feuerwehr Leibertingen war mit vier Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Pfullendorf

Stromverteilerkasten angefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, als er am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr einen in der Straße "Am Schweizerbild" stehenden Stromverteilerkasten touchierte. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Betrunken mit Auto unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich einen 56-Jähriger verantworten, der am späten Mittwochabend erheblich alkoholisiert mit seinem Pkw im Bereich Pfullendorf und Heiligenberg unterwegs war. Nach dem Hinweis eines Zeugen, der auf die Trunkenheit des Fahrers aufmerksam geworden war und daraufhin die Polizei verständigt hatte, wurde der Mann von einer Streifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von nahezu 2,5 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann, dessen Führerschein einbehalten wurde, wird nun ermittelt.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Etwa 3.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Altshauser Straße ereignete. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Seat erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 33-Jährige mit seinem BMW vor dem Kreisverkehr abbremsen musste, und fuhr diesem auf. Während am Wagen des Unfallverursachers 3.000 Euro Schaden entstand, fällt dieser am BMW eher gering aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell