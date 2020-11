Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Betrugsmasche: Gewinnversprechen

In betrügerischer Absicht forderten Unbekannte in den letzten Tagen von einem 71-Jährigen eine Überweisung von 3.250 Euro für die Auszahlung eines ihm angeblich zustehenden Lotteriegewinns in Höhe von 65.000 Euro. Der Mann hatte Tage zuvor eine E-Mail erhalten, indem er auf den Gewinn aufmerksam gemacht wurde. Daraufhin rief er voller Glück bei einer darin angegebenen Nummer, der angeblichen Lottogesellschaft in Zürich, an, wo er den Hinweis bekam, fünf Prozent des Gewinns vorab als Sicherheit auf ein Konto in Tallin überweisen zu müssen. Der Mann informierte sich glücklicherweise rechtzeitig und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es sich mutmaßlich um eine Betrugsmasche handle. Anstatt das Geld zu überweisen erstattete er Anzeige bei der Polizei, die nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. Bei dieser gängigen Betrugsmasche kommt es leider immer wieder vor, dass der angebliche "Sicherheits-Betrag" oder eine ähnliche Forderung vorab überwiesen wird, der versprochene Gewinn jedoch niemals ankommt. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und rät zu Wachsamkeit. Weitere Informationen und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

Bad Saulgau

Zweirad ohne Versicherungsschutz

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 64-jähriger Motorroller-Fahrer rechnen, nachdem er am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau in der Schwarzachstraße kontrolliert wurde. Den Beamten war aufgefallen, dass der Mann an seinem Zweirad kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Einen entsprechenden Versicherungsschutz konnte er in der Überprüfung nicht nachweisen. Gegen den 64-Jährigen, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, wird nun ermittelt.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Etwa 5.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Hochberger Straße ereignete. Ein 51-jähriger VW-Fahrer fuhr aus Richtung Ravensburg kommend auf den Kreisverkehr zu und übersah, dass sich an diesem ein Rückstau gebildet hatte. Er kollidierte mit dem BMW eines 52-Jährigen, der verkehrsbedingt stand. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis

Mit Konsequenzen muss ein 16-Jähriger rechnen, nachdem er am Dienstagnachmittag ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem Motorroller durch Bad Saulgau fuhr. Als er in der Kaiserstraße hinter sich ein Polizeifahrzeug erblickte, beschleunigte er sein Zweirad auffällig, bog ohne den Blinker zu betätigen ab und überholte einen Lastkraftwagen. Nachdem er zunächst die Anhaltesignale der Polizei missachtete, konnten ihn die Beamten letzten Endes in der Klosterstraße stoppen. In der Kontrolle zeigte er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vor. Nachdem der Motorroller aber deutlich schneller als die für Mofas zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h fuhr, reichte diese jedoch nicht. Neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der Jugendliche auch für das Missachten von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten verantworten. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

