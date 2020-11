Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Lagerraum aufgebrochen

In der Seestraße in Hefigkofen hat in der Nacht zum Montag ein Unbekannter einen Lagerraum aufgebrochen. Der Täter brach das Vorhängeschloss einer Türe auf und verschaffte sich so Zutritt. Er entwendete unter anderem Leergut und einen Gasofen samt Gasflasche im Wert von mehr als 200 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den Einbrecher.

Überlingen

Einbruch in Wohnhaus

In Bambergen in der Römerstraße sind Einbrecher am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Innere. Auf ihrer Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere Schränke. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und suchten anschließend das Weite. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Unfall geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße in Oberuhldingen ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der Verursacher beschädigte in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr die rechte Fahrzeugseite eines geparkten VW Polo, sodass ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg erbeten.

Meersburg

Handy am Steuer führt zu Unfall

Drei Verletzte und wirtschaftlichen Totalschaden an zwei Fahrzeugen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend um kurz vor 17.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Unteruhldingen und Meersburg ereignet hat. Der 65 Jahre alter Unfallverursacher war in Richtung Meersburg unterwegs und bediente während der Fahrt sein Handy, weshalb er auf die Gegenspur kam. Ein entgegenkommender Seatfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Durch die wuchtige Kollision der beiden Pkw wurde der Mercedes des 65-Jährigen auf das Dach geschleudert und rutschte über die Fahrbahn. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 58-jährige Seatfahrer schleuderte von der Fahrbahn und überfuhr mehrere Holzpfosten eines angrenzenden Grundstücks. Er und seine Beifahrerin trugen ebenfalls Verletzungen davon und mussten von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die Landesstraße gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

Markdorf

Kupferkabel gestohlen

Aus der Tiefgarage einer Hausbaustelle haben Unbekannte zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen die bereits in der Wohnanlage verbauten Kupferkabel entwendet. Durch den Diebstahl ist ein hoher, nicht genau benennbarer Schaden entstanden. Der Polizeiposten Markdorf bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07544/ 96200 zu melden.

Markdorf

Radfahrer von Pkw erfasst

Leicht verletzt worden ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer, der auf dem Radweg von Kluftern nach Markdorf von einer Autofahrerin übersehen und erfasst wurde. Die 48 Jahre alte Opelfahrerin wollte vom Schießstattweg in die Zeppelinstraße abbiegen, als sie den Radler auf dem Fahrradschutzstreifen übersah. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht nötig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell