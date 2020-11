Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Korrektur zu unserer gestrigen Meldung zum rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer

KrauchenwiesKrauchenwies (ots)

In unserer gestrigen Meldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Unfall auf der Bahnhofstraße in Krauchenwies ereignete sich nicht wie angegeben am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr, sondern bereits am Montagvormittag um 10.40 Uhr.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Hier die ursprüngliche (nicht korrigierte) Meldung:

Krauchenwies

Polizei bittet nach Verkehrsunfall und rücksichtsloser Fahrweise um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden, der sich am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr auf der Bahnhofstraße ereignete, bittet die Polizei um Hinweise. Eine 43-jährige Toyota-Fahrerin fuhr von der Bittelschießer Straße nach links auf die B 311 ein und stieß im Einmündungsbereich mit dem Skoda Fabia eines vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Skoda in eine gegenüberliegende Umzäunung. Glücklicherweise verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen nur leicht. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während am Toyota Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am Skoda auf etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 29-Jährige zur Unfallzeit unter der Einwirkung berauschender Mittel stand und mit überhöhter Geschwindigkeit aus Fahrtrichtung Meßkirch angefahren war. Bereits wenige hundert Meter zuvor war der junge Mann durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Er hatte einen Lkw trotz Gegenverkehrs überholt und dabei einen bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen VW-Polo gefährdet, der in stadtauswärtige Richtung fuhr. Der Polo-Lenker konnte einen frontalen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen verhindern.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt. Des Weiteren wurde bei ihm im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Parallel zur Verkehrsunfallanzeige hat die Polizei die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und erhofft sich von dem Fahrer des VW Polo, aber auch anderen Personen die auf den Unfall oder die auffällige Fahrweise aufmerksam wurden, weitere Hinweise zu den Geschehnissen. Der Verkehrsdienst Sigmaringen nimmt diese unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Während der Unfallaufnahme war die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies unter Anderem zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

