Ravensburg

Ohne Führerschein unterwegs

Keinen gültigen Führerschein konnte am Montag gegen 18.30 Uhr ein 54-Jähriger bei einer Polizeikontrolle in der Friedrichshafener Straße vorweisen. Der Daimler-Fahrer war zwar im Besitz einer älteren ausländischen Fahrerlaubnis, diese hatte jedoch in Deutschland keine Gültigkeit mehr. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Ravensburg

Messerangriff endet glimpflich

Ohne Verletzungen konnte am Montagabend ein 18-Jähriger flüchten, nachdem er von einem 43-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden war. Das 18-jährige Opfer befand sich mit einem gleichaltrigen Kumpel gegen 22.15 Uhr am Holzmarkt, wo sich auch ein 46-Jähriger aufhielt. Dieser verhielt sich sehr aggressiv, schrie umher, beleidigte die beiden jungen Männer und trat gegen Schilder. Wenig später kam der 43-jährige Bruder des 46-Jährigen mit einem Messer in der Hand hinzu und rannte auf den 18-Jährigen zu. Dieser konnte mit seinem gleichaltrigen Kumpel trotz eines Sturzes vor dem Angriff flüchten und die Polizei verständigen. Die alarmierten Beamten konnten den 43-Jährigen trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

Ravensburg

Zwei Unfälle an gleicher Stelle

Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich am Montag in der Ulmer Straße am Übergang zur Querspange Nord gleich zwei Unfälle. Gegen 16.15 Uhr bremste ein in Richtung Berg fahrender 47-Jähriger mit seinem Daimler verkehrsbedingt ab. Eine ihm nachfolgende 38-jährige Daimler-Lenkerin erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf. Der Daimler der 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. Gegen 17.30 Uhr hielt ein 22-jähriger VW-Lenker aufgrund Querverkehrs aus Richtung Stadtmitte an derselben Stelle an. Die ihm nachfolgende Fahrerin eines Seat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Ein hinter dem Seat fahrender 62-Jähriger kam ebenfalls nicht mehr zum Stillstand und fuhr auf den Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Personen wurden bei beiden Verkehrsunfällen nicht verletzt.

Ravensburg

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag um kurz nach 14 Uhr in der Meersburger Straße. Der Radfahrer war auf dem Radweg links der Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, der für den Radverkehr so nicht freigegeben ist. An der Einmündung mit der Schwanenstraße streifte er den Audi einer 54-Jährigen, die in die Meersburger Straße einbiegen wollte. Der 35-Jährige stürzte und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Bad Waldsee

Pferdekoppel beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der K 7943 zwischen Michelwinnaden und Bad Waldsee von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Zaunpfosten einer Pferdekoppel sowie einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/40430 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Wangen

Polizei sucht weißes Fahrzeug

Nach dem Fahrer eines weißen Fahrzeugs sucht die Polizei in Wangen, nachdem er am Montagabend gegen 18.50 Uhr gleich zweimal andere Autofahrer gefährdete. Der Unbekannte fuhr auf der K 8002 von Schomburg in Richtung Primisweiler und geriet auf die Gegenfahrbahn. Obwohl die entgegenkommende 45-Jährige mit ihrem Pkw noch einen Ausweichversuch unternahm, kam es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Lenker des weißen Fahrzeugs fuhr unvermindert weiter, geriet kurz darauf jedoch erneut auf die Gegenspur. Der entgegenkommende Pkw-Lenker konnte jedoch ausweichen und so einen Unfall verhindern. Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker, dessen Wagen auf der linken Seite beschädigt sein müsste, nimmt das Polizeirevier Wangen unter 07522/9840 entgegen.

Wangen

Mehrere Verstöße bei Kontrolle

Mehrere Ermittlungsverfahren und Anzeigen sind das Ergebnis einer Kontrollstelle der Verkehrspolizei am späten Montagabend in Oflings. Zwei Fahrzeuglenker standen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein 29-jähriger Audi-Lenker war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits vor einigen Jahren entzogen worden war. Bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern, die jeweils mit einem Klein-Lkw unterwegs waren, wurde die Sicherung der Ladung bemängelt. Die Fahrer durften ihre Fahrt erst nach der entsprechenden Behebung der bemängelten Zustände fortsetzen. Die jeweiligen Fahrer gelangen entsprechend zur Anzeige.

Kißlegg

Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Ein Schwelbrand in einer Hackschnitzelanlage machte am Montag gegen 14 Uhr in Zaisenhofen den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich. Nachdem in einer Firma leichter Rauchgeruch vernommen wurde, evakuierte die Polizei das Gebäude sicherheitshalber. Schnell konnte ein Zusammenhang mit der Befüllung der Hackschnitzelanlage am Morgen hergestellt werden. Mutmaßlich gelangten Glutreste in das Lager und entfachten den Schwelbrand. Die Freiwillige Feuerwehr war bis zum Abend mit der Lüftung des Gebäudes und der Entleerung des Hackschnitzellagers beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit jedoch von einem technischen Defekt aus.

Leutkirch

Kollision mit Gegenverkehr

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag um kurz nach 13 Uhr auf der K 7915 ereignet hat. Eine 26-Jährige kam mit ihrem Volvo zwischen Hofs und Adrazhofen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der entgegenkommenden 29-jährigen Lenkerin eines VW. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Einbruch in Geschäft

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Geschäft in der Wangener Straße ein. Der Einbrecher gelangte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Laden. Dort brach er zwei weitere Türen auf und entwendete Bargeld. Am Gebäude entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

