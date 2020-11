PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Wohnungseinbruch

Nachdem ein Unbekannter am Freitag zwischen 5.45 Uhr und 12.30 Uhr unberechtigt in eine Wohnung in der Antonstraße eingedrungen ist und daraus einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendete, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelang so ins Gebäudeinnere, wo er Schränke und Schubladen durchwühlte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag gegen 9.15 Uhr auf der Hauptstraße ereignete. Eine 56-jährige Fiat-Fahrerin bog von der Hauptstraße kommend auf die B 311 ein und übersah dabei den VW einer in Fahrtrichtung Sigmaringen fahrenden, vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen. Die Fahrerin des VW sowie deren 71-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Bad Saulgau

Unbekannter tritt gegen fahrendes Auto - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Karlstraße im Bereich des Bahnhofs gegen einen fahrenden Skoda getreten hat und dadurch Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursachte, ermittelt die Polizei Bad Saulgau. Der 50-jährige Autofahrer hielt am Fußgängerüberweg um eine vierköpfige Gruppe passieren zu lassen. Hierbei kam es zu Unstimmigkeiten woraufhin ein 25 - 30-jähriger Mann, bekleidet mit einer hellbraunen Jacke, gegen das Fahrzeug trat. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

Hohentengen - Enzkofen Polizei beschlagnahmt Drogen Mehr als 500 Gramm Marihuana und eine Kleinmenge Amphetamin haben Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe Bad Saulgau am Donnerstagmorgen in einer Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen eines Rauschgiftermittlungsverfahrens gegen einen 26-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Ravensburg zuvor einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt, bei dessen Vollzug die Beamten auf das zum Teil verkaufsfertig abgepackte Rauschgift stießen. Des Weiteren fanden die Beamten zwei ungeladene Gasdruckwaffen auf. Die Drogen sowie die Waffen wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Bad Saulgau

Frau auf Friedhof angegangen

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, kam es letzte Woche am Montag gegen 17 Uhr auf dem Friedhof in der Buchauer Straße zu einer Körperverletzung. Ein Unbekannter hatte eine 88-Jährige zunächst mit schwäbischem Dialekt angesprochen und danach am Arm gepackt. Die Frau, die dadurch mehrere Hämatome am Oberarm erlitt konnte sich losreißen und lief nach Hause. Der unbekannte Mann wird als 50 - 60 Jahre alt, dunkelhaarig und kräftig beschrieben. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/482-0) in Verbindung zu setzen.

Hohentengen

Traktor übersieht überholenden Pkw beim Abbiegen

Etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8253 zwischen Günzkofen und Friedberg. Der 53-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Traktor-Gespann in Fahrtrichtung Hohentengen, wollte nach links abbiegen und übersah dabei den Toyota eines 57-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt überholte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrtrichtungsanzeiger des angehängten Arbeitsgeräts nicht funktionierte. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Herbertingen - Hundersingen

Autos vor Werkstatt zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntag zwei in der Donaustraße abgestellte Mercedes zerkratzt hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Autos, die vor einer Autowerkstatt standen, wurden rundherum mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

