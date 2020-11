PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Auf Motorhaube aufgeladen

Ein Pedelecfahrer ist am Montagmorgen um kurz vor 5 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Charlottenstraße auf die Motorhaube eines Pkw aufgeladen worden und hat sich dabei leicht verletzt. Der 64 Jahre alte Radler befuhr den Kreisverkehr in Richtung Riedleparkstraße, als er von einem VW-Fahrer beim Einfahren von der Charlottenstraße in den Kreisverkehr übersehen wurde. Er verletzte sich am Knie und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Betrunkener fährt ohne Führerschein

Mit einer Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille und ohne entsprechende Fahrerlaubnis war ein Rollerfahrer am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Paulinenstraße unterwegs. Während einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42 Jahre alte Fahrer des Motorrollers. Nach dem eindeutigen Ergebnis des Atemalkoholtests musste der die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein in einem Strafverfahren zu rechtfertigen.

Friedrichshafen

Verdacht auf Drogenbeeinflussung

Weil er im Verdacht steht während einer Fahrt am Sonntagabend in der Bodenseestraße unter der Beeinflussung von Drogen gestanden zu haben, muss ein 34 Jahre alter Autofahrer nun mit einem Strafverfahren rechnen. Der Fiat-Fahrer wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein Drogenvortest deutete auf die Einnahme von Amphetamin hin, weshalb ihm in einem Klinikum zur Beweissicherung Blut entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm von den Beamten untersagt.

Immenstaad a. B.

In Haus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Montfortstraße wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag eine Scheibe im Erdgeschoss ein und verschafften sich Zugang zum Objekt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich eine Stofftasche. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Immenstaad a. B.

Vandalismus an Kindergarten

Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand in der Nacht zum Sonntag, als Unbekannte die Eingangstüre des Kindergartens in der Schulstraße beschädigten. Mit Steinen warfen die Täter gegen die Glastür. Das Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/ 701-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Autofahrer landet in Weidegrundstück

Noch unbekannt ist der Autofahrer, der in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag von der Landstraße 200a zwischen Tüfingen und Überlingen abkam und verunfallte. Der Autofahrer war in Richtung Überlingen unterwegs, als er einen Radweg auf der linken Seite überfuhr, durch eine angrenzende Böschung schanzte und schließlich auf der angrenzenden Weide zum Stehen kam. Der Wagen des Fahrers wurde dabei stark beschädigt, sodass er sowohl Teile des Rücklichts und des Unterbodens auf der Wiese verlor. Im Anschluss entfernte der unbekannte Fahrer Teile des Weidezauns, um davonzufahren. Insgesamt entstand ein Flurschaden von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Überlingen bittet unter Tel. 07551/ 804-0 um Hinweise zu dem verunfallten Fahrer.

Überlingen

Auffahrunfall

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 200 zwischen Überlingen und Frickingen ereignete. Ein 63-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw-Lenker an der Einmündung zur L 205 verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Markdorf

Trunkenheitsfahrt in Riedheim

Wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelangt ein 43-jähriger Mann zur Anzeige, der am Samstagnachmittag infolge von Medikamenten- und Alkoholeinfluss mit seinem Roller im Hochkreuzweg gestürzt war. Ein Zeuge hatte den Unfall des offensichtlich betrunkenen Roller-Fahrers bei der Polizei gemeldet. Nach dem Sturz setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort, wurde jedoch durch Beamte des Polizeireviers Überlingen kurze Zeit später angehalten. Diese stellten deutliche Ausfallerscheinungen bei dem Rollerfahrer fest. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Ausfallerscheinungen nicht mehr möglich und auch mit einer freiwilligen Blutentnahme war der Betroffene nicht einverstanden, so dass diese durch die Staatsanwaltschaft Konstanz angeordnet und schließlich trotz Gegenwehr des Mannes durchgeführt werden musste. Sein Autoschlüssel wurde ihm vorläufig abgenommen.

