PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.11.2020 Polizei bittet Anwohner um Mithilfe

Wie bereits berichtet, verletzte am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 14 Uhr ein 30-jähriger gambischer Asylbewerber einen 25-jährigen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft in Gerbertshaus mit einem Messer schwer. Nach der Tat flüchtete der 30-Jährige zu Fuß und wurde unweit des Tatorts von Polizeibeamten festgenommen. Der Mann sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Polizei hat die Tatwaffe, ein Küchenmesser mit weißem oder rotem Griff, bisher noch nicht gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Tatverdächtige das Messer nach der Tat weggeworfen hat. Die Anwohner im Bereich Brückenstraße, Wiesengrund, Seestraße und Steinackerweg werden daher gebeten, Ihre Grundstücke sowie Behältnisse wie Mülltonnen etc. zu überprüfen. Sollten Sie das Messer oder andere verdächtige Gegenstände auffinden, fassen Sie diese bitte nicht an und kontaktieren Sie umgehend die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

