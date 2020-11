PP Ravensburg: Friedrichshafen

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Ravensburg

Feuerwerkskörper widerrechtlich gezündet

In der Nacht zum Sonntag gegen 24.00 Uhr beschwerten sich Anwohner in der Allmansweilerstraße in Friedrichshafen wegen einer Ruhestörung aufgrund des Abbrennens von Böllern. Die kontrollierenden Polizeibeamten konnten vor Ort drei heranwachende männliche Personen feststellen. Sie bestritten jedoch zunächst, die Feuerwerkskörper gezündet zu haben. Im mitgeführten Fahrzeug konnten die Polizeibeamten jedoch Verpackungsmaterial von Feuerwerkskörpern feststellen. Neben den Verstoß gegen die Sprengstoffverordnung, muss sich die Gruppe auch wegen Verstoß gegen die Corona-Verordnung verantworten. Die Gruppe bestand aus Personen, die aus mehr als zwei Haushalten bestand.

