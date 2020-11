Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Dachstuhlbrand in Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand kam es am 20.10.2020 gegen 23:55 Uhr in Ravensburg in der Straße Am Hexenkessel. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde der Brand möglicherweise durch zuvor abgeschossene Feuerwerkskörper ausgelöst. Die Ermittlungen dauern noch an. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Mark Gmünder

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell