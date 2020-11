Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Anrufwelle von falschen Polizeibeamten

Eine Anrufwelle von Betrügern, die sich am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgaben, rollte am Donnerstag über den Bodenseekreis hinweg. Den Polizeirevieren Friedrichshafen und Überlingen wurden mehrere Dutzend derartiger Anrufe angezeigt. In den meisten Fällen wurden die üblichen Geschichten über Einbrecher in der Nachbarschaft erzählt und so versucht, die Angerufenen zur Preisgabe von Informationen über Wertgegenstände und Geld zu bewegen. In mindestens einem Fall wurde auch vorgegeben, dass der Ehemann der Angerufenen einen Unfall gehabt hätte und die Frau nun schnell finanziell unterstützen müsse. Da sich der angeblich Verunfallte jedoch neben seiner Ehefrau zu Hause befand, wurde auch dieser abgewandelte Betrugsversuch durchschaut. Bislang ist der Polizei kein Fall bekannt geworden, in dem es zur Übergabe von Wertgegenständen gekommen ist, sodass bislang kein finanzieller Schaden bilanziert werden muss. Informationen zum Betrugsphänomen des sogenannten Callcenter-Betrugs und Hinweise, wie man sich schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Ladendiebstähle begangen und Pkw gestohlen

Im Verdacht, im Laufe des Donnerstags mehrere Diebstähle von Bekleidung in mindestens drei Geschäften in der Friedrichshafener Innenstadt begangen und am Abend schließlich einen Pkw gestohlen zu haben, steht ein 37-jähriger Mann, der in der Nacht zum Freitag von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann war aufgefallen, wie er in den Geschäften mehrere Kleidungsstücke an sich nahm und dann jeweils fluchtartig die Räume verließ. Kurz nach 16.30 Uhr konnte er nach dem Diebstahl in einem Sportgeschäft von einer Angestellten verfolgt und von der alarmierten Polizei am Bahnhof gestellt werden. Dabei wurden bei ihm mehrere entwendete Jacken und Hosen im Wert von knapp 400 Euro gefunden. Nachdem sich der 37-Jährige unkooperativ zeigte und sich nicht ausweisen konnte, wurde er für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht und dort gegen Abend nach Abschluss der Anzeigenaufnahme zunächst auf freien Fuß entlassen. Gegen 21 Uhr nutzte der Mann eine günstige Gelegenheit und entwendete einen kurzzeitig mit laufendem Motor vor einer Werkseinfahrt am Maybachplatz abgestellten Ford. Mit diesem fiel er etwa eine halbe Stunde später in auffälliger Fahrweise auf der B 31 auf, bevor er etwa gegen 21.45 Uhr auf der K 7725 zwischen Hirschlatt und Holzreute aus bislang nicht geklärtem Grund verunfallte. Hier wurde der Ford im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Straßengraben festgestellt, der 37-Jährige hatte bereits das Weite gesucht. Nachdem Blutspuren im Fahrzeuginneren auf eine Verletzung des Fahrers hindeuteten, wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche der näheren Umgebung angefordert, der den Mann allerdings nicht mehr finden konnte. Kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei den Hinweis eines Zeugen, der angab, den mutmaßlichen Unfallverursacher von der Unfallstelle weg und an dessen Wohnanschrift im Landkreis Ravensburg gefahren zu haben. Hier konnte der 37-Jährige schließlich mit leichten Verletzungen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da sich in diesem Zusammenhang Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der verunfallte Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen zum gesamten Tatkomplex dauern an.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Über 1,3 Promille erbrachte der Atemalkoholtest bei einer 59-jährigen Pkw-Lenkerin, die von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Aufgefallen war die Frau zuvor, weil sie augenscheinlich nicht angegurtet war. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten bei der 59-Jährigen Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung fest und führten den Vortest durch. Sie ordneten im Anschluss die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an und stellten den Führerschein der Frau sicher. Sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Friedrichshafen

Nach Unfall weitergefahren

Leichte Verletzungen zog sich die 16-jährige Lenkerin eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Eckenerstraße zu. Das Mädchen bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Pkw mit Anhänger am Fußgängerüberweg bei der Rotach verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf den Anhänger auf. Dadurch stürzte sie von ihrem Zweirad und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Allerdings ist nicht geklärt, ob er den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Autofahrers geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen-Wiggenhausen

Unbekannter löst Radmuttern

Von einem Unbekannten wurden im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Radmuttern an einem im Wiggenhauser Weg geparkten Fiat Ducato gelöst. Der 64-jährige Besitzer stellte nach Fahrtantritt ein merkwürdiges Fahrverhalten fest, eine spätere Nachschau ergab, dass offenbar die Muttern des linken Vorderrads lose waren. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/94320.

Meckenbeuren

Mit frisiertem Pedelec unterwegs

Offenbar technisch verändert hatte ein 48-jähriger Mann sein Pedelec, mit welchem er am frühen Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in Meckenbeuren aufgefallen war. Die Beamten stellten fest, dass der elektrische Antrieb an dem Rad deutlich mehr als bis zu den erlaubten 25 km/h unterstützte und somit mit dem Pedelec eine durchgängige Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreicht werden konnte. Da das Zweirad dadurch sowohl versicherungs- als auch fahrerlaubnispflichtig wurde, der 48-Jährige aber beides nicht vorweisen konnte, gelangt er nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Überlingen

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Freitagmorgen kurz nach 2.30 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Wiestorstraße ein. Der Unbekannte schlug ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort entwendete er zielgerichtet mehrere Tabakwaren. Die Höhe des Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet Personen, denen zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Wiestorstraße aufgefallen ist, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung Auto gefahren

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 23-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am späten Donnerstagabend in der Lippertsreuter Straße kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 23-Jährige musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung für Klarheit sorgen dürfte. Ihm wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt.

Salem

Geschwindigkeitsmessung

Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen führten am Donnerstagvormittag in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr auf der L 205 beim Schloss Salem eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist in dem Bereich auf 60 km/h beschränkt. Im Überwachungszeitraum wurden insgesamt etwa 1.700 Fahrzeuge gemessen, von denen 64 zu schnell unterwegs waren. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Toleranzabzug 86 km/h.

