Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr an einer Bushaltestelle am Leopoldsplatz. Ein 30-Jähriger war zunächst mit einem anderen Mann verbal in Streit geraten. Um die beiden zu trennen, ging eine 24-Jährige dazwischen und stieß hierbei den 30-Jährigen leicht zur Seite. Den Angaben der Beteiligten zufolge spuckte dieser der Frau daraufhin ins Gesicht, ergriff sie am Nacken und trat ihr mit dem Knie gegen den Hinterkopf. Daraufhin griffen mehrere Passanten ein und trennten die Streithähne. Die Frau, die augenscheinlich unverletzt blieb, lehnte die Verständigung eines Rettungswagens ab. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und versucht, die Hintergründe der Tat zu klären.

Sigmaringen

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung gefahren

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 19-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am späten Donnerstagabend in der Innenstadt kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Fahrer Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain. Die Polizisten ordneten daraufhin bei dem 19-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an, deren Auswertung Klarheit bringen dürfte. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde ihm zunächst untersagt.

Schwenningen

Auf eisglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen

Schwere Verletzungen erlitt eine 59-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen kurz nach 8.30 Uhr auf der K 8213 zwischen Schwenningen und Irndorf. Die Frau befuhr mit ihrem Hyundai die Strecke von Schwenningen kommend in Richtung Irndorf und kam den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei plötzlich auftretender eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich der Wagen im angrenzenden Acker. Hierdurch wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung musste sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 12.000 Euro.

Schwenningen

Vor Pkw gelaufen und leicht verletzt

Augenscheinlich eher leichtere Verletzungen erlitt ein achtjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße. Das Mädchen war unvermittelt auf die Straße gerannt, ohne auf einen vorbeifahrenden VW zu achten. Dadurch wurde das Kind von der rechten Fahrzeugseite erfasst und umgeworfen. Hierdurch erlitt es Schmerzen im Bereich des Knies und des Fußgelenks und wurde von den herbeigeeilten Eltern zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Leibertingen

Mit Pkw überschlagen

Glück im Unglück hatte eine 31-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Die Frau befuhr die L 196 von Leibertingen in Richtung Rohrdorf und kam in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen. Daraufhin übersteuerte die Frau ihren Wagen, kam nach links von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Während der Sachschaden am Pkw etwa 2.500 beträgt, blieb die 31-Jährige zum Glück unverletzt.

Herbertingen

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der B 32 bei Hundersingen. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin wollte von Hundersingen kommend auf die B 32 in Richtung Mengen einfahren. Hierbei kam sie zu weit nach links und touchierte einen vorbeifahrenden Lkw, der auf der linken Fahrspur ebenfalls in Richtung Mengen unterwegs war. Durch die Kollision wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Handfeste Auseinandersetzung

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Überlinger Straße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 22 und 30 Jahre alten Männern. Nachdem es im Zusammenhang mit der Küchenbenutzung zunächst zu einem Wortgefecht gekommen war, nahm der 22-Jährige ein Messer aus einer Schublade und ging damit in bedrohlicher Haltung auf den 30-Jährigen zu. Daraufhin griff sich dieser einen Stuhl und schlug damit in Richtung des Jüngeren. Hierdurch zerbrach das Messer und verletzte den 22-Jährigen leicht. Gegen beide Beteiligte ermittelt nun der Polizeiposten Pfullendorf wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell