Friedrichshafen

Versuchter Roller-Diebstahl

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag versucht, ein Kleinkraftrad, das auf einem Grundstück in der Oberhofstraße abgestellt war, zu entwenden. Sowohl der Versuch, den Roller kurzzuschließen, als auch das gewaltsame Öffnen des Topcase misslang. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Drogen aufgefunden

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich eine 17-Jährige verantworten, die am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Ailinger Straße kontrolliert wurde. Einem Ladendetektiv war die junge Frau aufgefallen, als diese im Geschäft eine Packung Zigaretten in ihrer Jackentasche versteckte. Der Mann rief daraufhin die Polizei. In der Jacke konnten zwar die Rauchwaren nicht mehr aufgefunden werden, jedoch eine geringere Menge Cannabis sowie entsprechende Konsumutensilien.

Friedrichshafen

Baustelle nach Erdwärmebohrung evakuiert

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr, nachdem Bauarbeiter bei Geothermiebohrungen auf einer Baustelle in der Friedrichstraße Gasgeruch wahrnahmen. Der Bohrer war in einer Tiefe von etwa 40 Metern auf eine Methangasblase gestoßen, woraufhin die Bohrung eingestellt und die Baustelle evakuiert wurde. Das Bohrloch wurde im Nachgang dauerhaft versiegelt. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Einbruch auf Wertstoffhofgelände

Nach einem Einbruch in das Wertstoffhofgelände im Herrenweiherweg, bei dem Unbekannte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend Elektroschrott im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet haben, ermittelt die Polizei. Die Täter schnitten mit einem Bolzenschneider das Metallgitter auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Der Schaden an der Umzäunung wird auf etwa 500 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, den Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 zu kontaktieren.

Überlingen

Auffahrunfall

4.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lippertsreuter Straße. Eine 19-jährige Autofahrerin übersah aus Unachtsamkeit, dass der vor ihr fahrende 72-Jährige mit seinem Pkw an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt halten musste, und fuhr auf. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Auto kommt von Fahrbahn ab

Mit leichten Verletzungen musste ein 18-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der K 7786 bei Bonndorf die Kontrolle über sein VW verloren hatte und von der Straße abgekommen war. Er schleuderte einen Abhang hinunter, wodurch der Pkw rundum eingedellt wurde. Der Pkw, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Polizei stoppt alkoholisierten Pkw-Fahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 60-jähriger Renault-Fahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert wurde. Die Beamten konnten bei der Überprüfung des Fahrers Ausfallerscheinungen und Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,4 Promille ergab, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der 60-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Überlingen

Zu schnell unterwegs - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben zwei junge Männer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 22.30 Uhr. Ein 24-jähriger Autofahrer wollte von Bambergen kommend nach rechts auf die L 200 einfahren und prallte mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Während der Fahrer und auch dessen 16 Jahre alter Beifahrer mit dem Schrecken davonkamen, entstand am Auto etwa 5.000 Euro Sachschaden. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von mehreren Metern aus der Verankerung gerissen. An dieser wird der Schaden auf etwa 3.000 Euro beziffert.

