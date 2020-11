Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen - Laiz

Kaminbrand in Wohnhaus

Zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße rückten am Donnerstag gegen 13 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdient und der Polizei aus. Aufgrund eines Hitzestaus im Kaminrohr entzündete sich die Zwischendecke zum Dachgeschoss. Die Bewohner wurden auf die Rauchentwicklung aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2.000 Euro. Während der Löscharbeiten, bei denen die Feuerwehren aus Sigmaringen und Gutenstein mit fünf Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften vor Ort waren, musste die Ortsdurchgangsstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Eine Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 9 und 17 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Binger Straße geparkten Pkw mutwillig beschädigt. Am Auto, dessen komplette Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, entstand dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Hettingen

Brennender Heizstrahler

Aufgrund eines brennenden Heizstrahlers rückten am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei in die Hauptstraße aus. Das Gerät hatte sich aufgrund eines technischen Defekts entzündet und war von der Decke einer Doppelgarage in eine mit Holz gefüllte Metallbox gefallen, woraufhin es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Ersthelfer eilten unverzüglich hinzu, verschafften sich Zugang zur Garage und zogen die Kiste ins Freie. Der an der Garage entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Hettingen, Inneringen und Sigmaringen waren mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, als er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Straße "Am Ziegelacker" geparkten roten Peugeot 206 touchierte und anschließend davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Paket vor Haustüre gestohlen

Ein etwa 15 Kilogramm schweres Paket, in der sich eine Oberfräse der Marke Makita befand, hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 14 und 16.30 Uhr im Ahornweg gestohlen. Das Paket mit dem etwa 100 Euro teuren Inhalt wurde von einem Paketzusteller vor der Haustür abgelegt und offenbar kurze Zeit später entwendet. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pakets geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Herbertingen

Von Unfallstelle abgehauen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 21-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der B 32 einen Unfall verursacht hatte und im Anschluss flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er unterschätzte bei der Auffahrt Hundersingen die Linkskurve und geriet mit seinem Audi in den Gegenverkehr, wo er den aus Fahrtrichtung Mengen kommenden Ford einer 48-Jährigen touchierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die Beamten den jungen Mann und dessen Wagen an der Halteranschrift antreffen und zeigen ihn nun wegen Verkehrsunfallflucht an.

Pfullendorf

Parkplatzunfall

Etwa 5.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Mühlenweg ereignete. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin übersah beim Ausparken den Audi einer 40-Jährigen, die verkehrsbedingt stand. Der Schaden am Audi wird auf 5.000 Euro beziffert.

