Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fremder in Wohnung

Einen gehörigen Schrecken bekam ein 23-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr, als in seiner unverschlossenen Wohnung in der Holbeinstraße plötzlich ein Fremder auftauchte. Der Unbekannte schaute sich kurz um und ging dann wieder. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann anhand der Personenbeschreibung in der näheren Umgebung antreffen. Der 25-jährige Tatverdächtige führte ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke "Giant Tralon" mit sich, das er mutmaßlich anderswo entwendet hat. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Randalierer landen in Arrestzelle

Mehrere Fahrzeuge wurden am Donnerstag gegen 2 Uhr von zwei jungen Männern in der Südstadt beschädigt. Die 22 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen schlugen die linken Außenspiegel geparkter Fahrzeuge ab und flüchteten im Anschluss. Die Polizei konnte jedoch beide im Zuge einer sofortigen Fahndung festnehmen. Hierbei beleidigten die zwei alkoholisierten Männer die Beamten mit übelsten Ausdrücken und wurden in Gewahrsam genommen. Der 24-Jährige leistete dagegen erheblichen Widerstand. Die beiden Randalierer mussten den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen. Das Duo erwarten nun mehrere Anzeigen.

Ravensburg

In Leitplanke gekracht

Weil er eigenen Angaben zufolge während der Fahrt eine Tasche aus dem Fußraum der Beifahrerseite holen wollte, verlor am Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein 20-Jähriger auf der B 30 Höhe Oberzell die Kontrolle über seinen VW. Der junge Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mehrmals gegen die Schutzplanke. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Ravensburg

Betrunken mit Fahrzeug unterwegs

Bei der Kontrolle eines 37-jährigen VW-Lenkers schlug Beamten des Polizeireviers Ravensburg am späten Mittwochabend in der Schussenstraße deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Autofahrer 1,4 Promille, weshalb bei ihm die Blutentnahme in einer Klinik angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 37-Jährige gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Ravensburg

Zusammenstoß zwischen Klein-Lkw und Bus

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr in der Meersburger Straße. Der 83-jährige Lenker eines Klein-Lkw bog von der Schmalegger Straße nach rechts in die Meersburger Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Linienbusses, der aus Richtung Stadtmitte kam. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die Fahrgäste des Busses mussten den Weg zur nächsten Haltestelle zu Fuß fortsetzen.

Ravensburg

Fahrt endet auf Treppe

Um auf den Parkplatz des Doktorhauses in der Schussenstraße zu gelangen, wählte ein 84-jähriger BMW-Lenker am Mittwoch gegen 14.30 Uhr einen ungewöhnlichen Weg. Der Senior steuerte über die dortige Treppe den Parkplatz an. Die Fahrt endete auf den Treppenstufen, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der betagte Fahrer kürzlich an derselben Stelle über den Gehweg auf den Parkplatz gefahren ist. Weil der Rentner augenscheinlich körperliche Mängel aufwies, stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Sein BMW musste von einem Abschleppdienst aus der misslichen Lage befreit werden.

Ravensburg

Ladendieb überführt

Einen ganzen Einkaufswagen voller Waren im Wert von über 200 Euro hat ein 77-Jähriger am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Weststadt an der Kasse vorbeigeschmuggelt. Ein Zeuge beobachtete den Mann und sprach ihn vor dem Geschäft auf den Diebstahl an. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten die alarmierten Polizeibeamten einen weiteren Diebstahl Ende Oktober klären. Damals hatte ein Täter Fleischwaren im Wert von knapp 70 Euro aus demselben Laden geschmuggelt. Der 77-Jährige räumte auch diese Tat ein. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Ravensburg

Bei Rot über Ampel - Unfall

Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Ulmer Straße / Bleicherstraße. Der bislang unbekannte Lenker eines Daimlers überfuhr die Kreuzung auf der Ulmer Straße stadtauswärts bei roter Ampel. Ein aus der Gegenrichtung herannahender 70-Jähriger musste mit seinem Range Rover eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu verhindern. Die ihm nachfolgende 48-jährige Fahrerin eines Seat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Range Rovers. Der Daimler-Fahrer setzte seine Fahrt indes unbeeindruckt fort. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Daimler-Fahrer machen können, sich unter 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des ALDI in der Zeppelinstraße kam es am Mittwochvormittag zwischen 10:45 Uhr und 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher davonfuhr, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Der Spurenlage zufolge streifte ein gelbes Fahrzeug den geparkten Toyota eines 75-jährigen Rentners und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Fahrer steht unter Drogen

Eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr bei der Kontrolle eines 22-jährigen BMW-Fahrers fest. Nachdem er einen Vortest verweigerte, wurde dem jungen Mann in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Bei der anschließenden angeordneten Durchsuchung fanden die Polizisten einen kleine Menge Drogen. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Wilhelmsdorf

Beleidigung - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr in Esenhausen zugetragen hat. Zwei 5-jährige Buben hielten sich mit dem 37-jährigen Vater eines der Jungen auf dem Spielplatz im Haldenweg und an einem benachbarten Grundstück mit Kleintieren auf. Angaben der beiden Buben zufolge warf ein bisher unbekannter Mann einen Böller in ihre Richtung, während sie sich am Kleintiergehege befanden. Der Böller explodierte unweit der Kinder, verletzte diese jedoch nicht. Der Unbekannte beleidigte die beiden Jungen daraufhin und wurde von dem 37-jährigen Vater zurechtgewiesen, woraufhin er diesen verbal bedrohte. Während der Explosion des Knallkörpers gingen vier Personen den Haldenweg entlang. Eine Frau aus der Gruppe hat den Knall offensichtlich wahrgenommen, da sie sich umdrehte. Der Polizeiposten Altshausen bittet die vierköpfige Personengruppe, sich unter 07584/92170 zu melden.

Wangen

Zwei Verkehrsunfälle am neuen Kreisverkehr

Am Mittwoch kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen am neuen Kreisverkehr in der Lindauer Straße. Gegen 12.30 Uhr erkannte eine 68-jährige Dacia-Fahrerin die geänderte Verkehrsführung zu spät und fuhr geradeaus über den Kreisverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 72-Jährigen, der den Kreisverkehr ordnungsgemäß befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Ein 57-jähriger Renault-Fahrer verursachte gegen 16.30 Uhr den zweiten Unfall, da er beim Einfahren in den Kreisverkehr seiner Wartepflicht nicht nachkam und mit einer 25-jährigen Audi-Lenkerin zusammenstieß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 9.500 Euro.

Leutkirch

Schmierfink überführt

Durch den Hinweis eines Zeugen konnten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 18 Uhr einen 24-Jährigen dingfest machen, der mutmaßlich eine Vielzahl von Schmierereien verursacht hat. Der junge Mann war dabei beobachtet worden, wie er in der Kemptener Straße eine Hauswand mit einem Stift bemalte. Die alarmierten Polizisten konnten ihn bei einer sofortigen Fahndung in der Krählohsiedlung antreffen. Der 24-Jährige hatte im dortigen Bereich zahlreiche Zeichnungen von männlichen Gliedern und den Schriftzügen "187 Gang" und "Porno" in den Farben schwarz, lila und weiß hinterlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung und bittet weitere Geschädigte, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter 07561/84880 zu melden.

Leutkirch

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr stellten Polizeibeamte auf der B 465 bei einem 42-jährigen Hyundai-Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet. Sofern die Untersuchung positiv auf Betäubungsmittel ausfällt, erwarten den Hyundai-Fahrer ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. Er durfte seine Fahrt vorerst nicht fortsetzen.

Aitrach

Betrunkener Autofahrer

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg kontrollierten am Mittwoch gegen 22 Uhr in einem Wohngebiet einen 28-jährigen BMW-Fahrer und stellten dabei Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab 0,7 Promille. Der Autofahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, außerdem erwarten ihn ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein empfindliches Bußgeld.

