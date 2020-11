Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pedale verwechselt - Unfall

6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12 Uhr, als eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem VW in der Karlstraße in eine Hofeinfahrt einfahren wollte und dabei Gas- und Bremspedal verwechselte. Infolgedessen fuhr sie auf einen geparkten Skoda auf, der wiederum auf einen VW aufgeschoben wurde. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Bad Saulgau

Junger Radfahrer übersieht Pkw

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 10 Jahre alter Radfahrer, als er vom Parkplatz der ABC-Halle in den Bernhauser Weg einfuhr, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei übersah er den Audi eines vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen, der im begleiteten Fahren unterwegs war und eine Kollision trotz langsamer Fahrt nicht mehr verhindern konnte. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer am Schienbein. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro beziffert.

Pfullendorf

Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Litzelbacher Weg bittet die Polizei um Hinweise. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen geparkten schwarzen Audi A4 und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Audi, dessen Beifahrerseite komplett verkratzt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07552/20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Mengen

Zeugenaufruf nach Unfall zwischen Rulfingen und Rosna

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 17 Uhr auf der Habsthaler Straße, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro entstand, bittet die Polizei um Hinweise. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Audi A7 von Rosna in Fahrtrichtung Rulfingen und setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines vor ihm langsam fahrenden Opel Corsa an. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Verkehr zu verhindern, zog er zurück auf seine Fahrspur und fuhr dem Opel auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Saulgau unter Tel.: 07581/482-0 zu verständigen. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit im Gegenverkehr in Fahrtrichtung Rosna unterwegs waren, werden gebeten, sich zu melden.

