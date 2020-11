Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unter Drogen gefahren

Polizeibeamten schlug am Dienstag gegen 22 Uhr bei der Kontrolle eines 21-jährigen Opel-Fahrers in Kluftern deutlicher Marihuana-Geruch entgegen. Der junge Mann stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Er händigte den Beamten eine kleine Menge Marihuana aus und gab zu, kurz vor der Kontrolle etwas davon konsumiert zu haben. Die Polizisten ordneten bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik an und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er gelangt entsprechend zur Anzeige.

Friedrichshafen

Schüler rennt in Fahrzeug

Mit einem gebrochenen Fuß musste am Dienstag gegen 15 Uhr ein 13-Jähriger in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit einem Fahrzeug zusammengestoßen war. Der Junge rannte in der Waggershauser Straße auf Höhe der Ludwig-Dürr-Schule über die Straße und übersah dabei den VW Polo einer 23-Jährigen, die die Straße ordnungsgemäß befuhr. Beim Zusammenprall wurde der Bub vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Friedrichshafen

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Leicht verletzt wurde ein 50-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Ailingerstraße ereignete. Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer bog nach rechts in die Charlottenstraße ab und übersah dabei den Pedelec-Fahrer, der auf dem Fahrradweg geradeaus in stadteinwärtige Richtung fuhr. Der 50-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark Abbremsen und zog sich infolge des Sturzes eine Fraktur am Unterarm zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Friedrichshafen

Bier- und Colakisten aus Carport entwendet

Getränke im Wert von etwa 60 Euro haben Unbekannte von Sonntag auf Montag aus einem Carport in der Lindenstraße entwendet. Bereits im September wurden dem 52-Jährigen Getränkeflaschen gestohlen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Frau von unbekanntem Mann angegriffen

Nachdem eine 53-Jährige am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Oberhofstraße von einem unbekannten Mann angegriffen wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Der Unbekannte trat der Frau plötzlich mit einem nicht näher bekannten Gegenstand entgegen und schlug mit diesem auf sie ein. Nachdem die Frau um Hilfe rief, lies der Mann von ihr ab und flüchtete. Die 53-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt. Die genauen Hintergründe zur Tat sind momentan nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Mann wird auf 160 bis 170cm groß, stämmig und grau gekleidet beschrieben. Das Polizeirevier Friedrichshafen, das wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, bittet Personen die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Vorfahrtsunfall

7.000 Euro Sachschaden entstand am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Ein von der Bahnhofstraße kommender 60-jähriger Peugeot-Fahrer übersah im Einmündungsbereich den Ford eines vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Eriskirch

Unfall beim Rückwärtsfahren

6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittegeschäfts in der Greuther Straße. Eine 36-jährige Skoda-Fahrerin wollte einem Lastkraftwagen Platz machen und setzte zurück, ohne auf den hinter ihr stehenden Peugeot eines 29-Jährigen zu achten. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Überlingen

Stehendes Fahrzeug übersehen

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Lippertsreuter Straße. Eine 19-jährige Opel-Lenkerin übersah beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr, dass ein 73-Jähriger mit seinem Opel verkehrsbedingt hielt, und fuhr auf. Bei dem Aufprall wurde niemand verletzt. Der Opel der 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Beim Ausparken zusammengestoßen

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Waldhornstraße. Eine 57-jährige Ford-Lenkerin wollte ausparken, ließ zuvor jedoch den BMW einer 49-Jährigen queren. Als die 57-Jährige ausparkte, fuhr die 49-Jährige mit ihrem BMW jedoch ebenfalls rückwärts, weil sie eine Parklücke entdeckt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden Beteiligten muss der genaue Unfallhergang noch durch die Polizei geklärt werden.

Meersburg

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende die Heckklappe eines Fiat Ducato in der Torenstraße aufgebrochen und daraus zwei Werkzeugkoffer mit Elektrowerkzeug sowie ein Laptop entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang mit weiteren Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen im Bodenseekreis in jüngster Zeit nicht aus.

