Ravensburg

Mit knapp 2 Promille Schlangenlinien gefahren

Knapp zwei Promille ergab der Alkoholtest bei einem 37-Jährigen, den Polizeibeamte am Dienstag gegen 22.30 Uhr nach einem Hinweis überprüft haben. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein vor ihr fahrender Audi-Lenker auf der B 30 deutliche Schlangenlinien fuhr, dabei beide Fahrspuren benötigte und mehrfach den Bordstein touchierte. Die alarmierten Polizisten konnten den 37-jährigen Fahrer anhand des Kennzeichens ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. Dem Mann wurden in einer Klinik zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ravensburg

Alkoholisierter BMW-Fahrer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Beamten des Polizeireviers Ravensburg bei der Kontrolle eines 42-jährigen BMW-Fahrers am Dienstag gegen 22.20 Uhr im Stadtgebiet entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille. Seinen BMW musste der Mann stehen lassen. Ihn erwarten nun neben einem empfindlichen Bußgeld sowohl Punkte in Flensburg als auch ein Fahrverbot.

Ravensburg

Maskenverweigerer beleidigt Polizeibeamte

Weil drei Fahrgäste keinen Mund- und Nasenschutz trugen, wurde von einem Busfahrer am Dienstag gegen 21 Uhr die Polizei verständigt. Einer der drei Männer flüchtete, als die Beamten an der Haltestelle am Marienplatz eintrafen. Ein weiterer 22-Jähriger verhielt sich den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv und zerriss seinen Mund- und Nasenschutz. Einem Platzverweis kam der junge Mann zunächst nach, beleidigte dann die Beamten jedoch mit üblen Ausdrücken. Da weder die Polizisten noch sein 23-jähriger Begleiter ihn beruhigen konnten, musste der stark alkoholisierte 22-Jährige den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Neben einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen Corona-Vorschriften kommt auf den 22-Jährigen zudem eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu.

Ravensburg

Heckscheibe eingeschlagen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Dienstag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Elisabethenkrankenhauses. Ein bislang unbekannter Täter schlug an einem geparkten Citroen Berlingo die Heckscheibe ein, entwendete jedoch nichts. Wer im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Lkw-Lenkerin streift Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 42-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag gegen 12.30 Uhr, als sie in der Tettnanger Straße von der Lenkerin eines Lkw gestreift wurde. Die Radlerin befuhr den Radschutzstreifen, wurde auf Höhe Saumweg von der Lkw-Fahrerin gestreift und stürzte. Die Fahrerin des Sattelzugs setzte ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Ein Zeuge fuhr ihr hinterher und konnte der Polizei einen Hinweis zum Fahrzeug geben. Auf die 47-jährige Lkw-Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu.

Grünkraut

Betrunkener meidet Kontrolle

Weil er bei Erkennen einer Kontrollstelle der Polizei am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Bodnegger Straße abbremste und auf einen Parkplatz fuhr, weckte ein 47-jähriger Mazda-Fahrer das Interesse der Beamten. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Ein Test ergab knapp 0,6 Promille. Auf den 47-Jährigen, der sein Fahrzeug stehen lassen musste, kommen nun neben einem Bußgeld auch Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu.

Schlier

Betrunkener torkelt auf Fahrbahn

Weit über drei Promille hatte ein 60-Jähriger am Dienstag gegen 16.45 Uhr intus, als er von der Polizei torkelnd auf der stark befahrenen Schulstraße angetroffen wurde. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Da die Polizei an diesem Tag bereits mehrfach wegen des Mannes ausrücken musste und ihm bereits bei einem vorangegangenen Einsatz der Gewahrsam angedroht worden war, musste er bis zum nächsten Morgen in einer Ausnüchterungszelle nächtigen.

Weingarten

Fahrzeug beschädigt

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Pkw im Möwenweg beschädigt. Aus drei Reifen ließ der Täter die Luft ab, riss die Antenne und einen Scheibenwischer ab und zerkratzte eine Fahrzeugseite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Unterankenreute

Auto überschlägt sich

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr auf der L 317 ereignet hat. Eine 80-jährige Hyundai-Lenkerin fuhr von Weingarten in Richtung Unterankenreute, als sie eigenen Angaben zufolge wegen der tief stehenden Sonne auf die Gegenspur geriet. Dort kollidierte sie mit einer entgegenkommenden 36-jährigen Hyundai-Fahrerin. Diese lenkte nach rechts und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug im dortigen Feld. Beide Fahrerinnen mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die L 317 war während der polizeilichen Maßnahmen bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt. Ein örtliche Umleitung war eingerichtet.

Ebenweiler

Geräteschuppen aufgebrochen

Ziel eines bislang unbekannten Täters war der Inhalt eines Geräteschuppens auf einem Gartengrundstück an der K 7963 bei Unterwaldhausen am vergangenen Wochenende. Der Einbrecher machte sich am Verschlussriegel zu schaffen und gelangte so ins Innere der Hütte. Dort entwendete er einen Rasenmäher und eine Motorhacke im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen war in der Nähe der Schrebergärten ein weißer Dacia Logan mit RV-Kennzeichen aufgefallen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang allerdings nicht gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter 07584/92170 entgegen.

Baienfurt

Fahrzeuglenker unter Alkohol

Anzeichen von Alkoholeinfluss stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten am Dienstag gegen 19.45 Uhr bei einem 54-jährigen Daimler-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Die Weiterfahrt wurde dem 54-Jährigen untersagt. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten im Verkehrssünderregister und einem Fahrverbot rechnen.

Wangen

Verlorene Bauschuttwanne führt zu Unfall

Zwei nachfolgende Fahrzeuge fuhren am Dienstag gegen 18 Uhr auf der A 96 in Richtung Lindau Höhe Wangen über eine Bauschuttwanne, die ein unbekannter Fahrzeuglenker verloren hatte. An beiden Pkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von je 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07563/90990.

Aitrach

Arbeiter wird bei Sturz leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Arbeiter am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße. Der Mann verrichtete Sanitärarbeiten im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes, das derzeit kernsaniert wird. Als der 61-Jährige einen Schritt neben den Dachbalken machte, brach der aus Bauschutt bestehende alte Boden durch und der Arbeiter fiel etwa drei Meter in das darunterliegende Geschoss. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die genauen Umstände des Vorfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bad Wurzach

Einbruch in Foto-Geschäft

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in der Marktstraße eingebrochen. Er brach ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort entwendete der Einbrecher Bargeld und mehrere hochwertige Kameras. Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Foto-Geschäft in Leutkirch Ende Oktober (wir berichteten) nicht aus.

Leutkirch

Fahrer flüchtet nach Unfall

Unerlaubt entfernt hat sich ein 22-jähriger VW-Fahrer, nachdem er am Montag gegen 22.45 Uhr in Urlau einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Mann war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 22-Jährige mit dem beschädigten VW davon. Erst am nächsten Tag meldete er den Unfall beim Polizeirevier Friedrichshafen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf Verkehrsunfallflucht zu.

