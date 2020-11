Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug brennt aus

Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand am Dienstag gegen 2.50 Uhr bei einem Fahrzeugbrand in der Schützenstraße. Eine 23-Jährige befand sich während einer Pause in ihrer Nachtschicht kurz in ihrem geparkten Audi, als sie ein Geräusch und Qualm aus der Motorhaube wahrnahm. Kurz darauf begann es im Motorraum zu brennen. Die 23-Jährige konnte den Pkw rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Ein BMW, der direkt neben dem Audi geparkt war, wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Ravensburg

Auf Fahrzeug aufgefahren

Unverletzt blieben beide Beteiligte eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.45 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 51-Jähriger musste mit seinem VW wegen eines Fußgängers abbremsen. Der hinter ihm fahrende 43-jährige Smart-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge blieben am Montag gegen 8.20 Uhr beide Beteiligten unverletzt. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer bog auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Nord von der B 32 auf die B 30 ab. Hierbei übersah er eine 20-Jährige, die mit ihrem VW aus Richtung Berg kam. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Der verunfallte VW musste von einem Abschleppdient abtransportiert werden.

Ravensburg

Leichtkraftrad-Fahrer erleidet Verletzungen

Eine mittelschwer verletzte Person und knapp 4.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 7 Uhr auf der L 288 ereignet hat. Der 16-jährige Lenker eines Leichtkraftrads setzte auf Höhe Schlegel zum Überholen an. Da er Gegenverkehr erkannte, wollte er wieder hinter dem vor ihm fahrenden Pkw einscheren. Beim Bremsen geriet das Leichtkraftrad auf der nassen Fahrbahn jedoch seitlich ins Rutschen, wodurch der 16-Jährige auf den Grünstreifen stürzte. Sein Zweirad rutschte weiter und prallte in den entgegenkommenden Toyota einer 42-Jährigen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 16-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L 288 bis gegen 8 Uhr voll gesperrt.

Ravensburg

Einbruch scheitert

Mit Fußtritten versuchten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende, ein Fenster zu einem Geschäft in der Schussenstraße aufzubrechen. Das Fenster wurde wenige Zentimeter eingedrückt und beschädigt. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und erbittet Hinweise unter 0751/803-3333.

Weingarten

Fahrzeug kracht in Zaun

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ereignete sich am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr auf der K 7949 Höhe Trauben ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt hat. Der Spurenlage zufolge fuhr der Fahrer eines weißen Pkw von Köpfingen in Richtung Weingarten und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrzeuglenker prallte gegen einen Zaun und zwei Verkehrszeichen, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei Weingarten hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und erbittet Hinweise zum Fahrer unter 0751/803-6666.

Altshausen

Schüler angepöbelt

Weil er am Montag um kurz nach 9 Uhr auf dem Pausenhof der Förderschule in der Ebersbacher Straße Schüler und den Rektor anpöbelte, rief ein 56-Jähriger die Polizei auf den Plan. Der Mann weigerte sich, das Schulgelände zu verlassen und wurde immer aggressiver und beleidigte die Polizeibeamten. Als er plötzlich auf die Beamten zustürmte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der stark alkoholisierte 56-Jährige musste den Rest des Tages in der Ausnüchterungszelle verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Wangen

Bauwagen beschädigt

An einem Bauwagen des Waldkindergartens in der Ölmühle haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Fensterladen und zwei Holzschilder mutwillig beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter 07522/9840 zu melden.

Wolfegg

Ohne Fahrerlaubnis mit landwirtschaftlichem Gespann unterwegs

Erhebliche Mängel an Ladung und Anhänger stellten Beamte der Verkehrspolizei am Montag bei der Kontrolle eines landwirtschaftlichen Gespanns auf der L 314 Höhe Roßberg fest. Der 21-jährige Fahrer des Gespanns war mit einem Bauteil von Berkheim auf dem Weg an die Schweizer Grenze. Da das Bauteil nicht richtig gesichert und am Anhänger eine Luftdruckfeder undicht war, untersagten die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt. Bei der Durchsicht seiner Papiere kam zutage, dass der 21-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann besitzt. Er muss sich nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Halter des landwirtschaftlichen Gespanns erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem, weil sowohl der Traktor als auch der Anhänger nur für landwirtschaftliche Zwecke zugelassen sind.

Leutkirch

Nach Unfall weitergefahren

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizei gegen eine 77-jährige Opel-Lenkerin aufgenommen, nachdem diese sich am Montag gegen 10.20 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Frau hatte in der Ottmannshofer Straße beim Ausparken einen Audi beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Seniorin fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Opel der Unfallverursacherin unweit der Unfallstelle antreffen.

Leutkirch

Schule beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Gemeinschaftsschule und die Festhalle mit Schriftzügen besprüht und beschmiert. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und erbittet Hinweise unter 07561/84880.

