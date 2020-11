Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

Im Rahmen eines Streits wurde ein 51-jähriger Mann am Montagabend gegen 21.15 Uhr im Bereich der Musikmuschel von zwei Unbekannten angegriffen und nicht unerheblich verletzt. Die beiden Männer hatten den Geschädigten zunächst nach etwas zu Rauchen gefragt. Nachdem der 51-Jährige dies verneinte, entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die Unbekannten den Mann wegschubsten und gemeinsam auf ihn einschlugen. Durch einen Faustschlag stürzte der Geschädigte schließlich zu Boden und zog sich eine blutende Kopfverletzung zu, die behandelt werden musste. Die Tatverdächtigen, die noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei in Richtung Graf-Zeppelin-Haus flüchteten, sollen etwa 30 Jahre alt, von normaler Statur und zur Tatzeit dunkel bekleidet gewesen sein. Sie sollen Portugiesisch und Englisch gesprochen haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und bittet Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall verursacht und das Weite gesucht

Nicht unerheblichen Sachschaden an einem Oldtimer hat ein bislang unbekannter Sattelzuglenker bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21 Uhr in der Ailinger Straße verursacht und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Lkw-Fahrer wollte von der Ailinger Straße nach rechts in die Keplerstraße abbiegen und streifte dabei mit dem ausscherenden Auflieger den links neben dem Fahrzeug auf der Geradeausspur stehenden Oldtimer vom Typ Trumpf Junior der Adlerwerke. Hierdurch wurde die gesamte rechte Seite des Trumpf Junior erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Nachdem der Sattelzug ohne anzuhalten weiterfuhr, verfolgte ein Zeuge das Fahrzeug und sprach an der Einmündung zur Maybachstraße den Lkw-Lenker an der roten Ampel auf den Unfall an. Daraufhin gab der Unbekannte Gas, ignorierte das Rotlicht und fuhr beschleunigend in Richtung Immenstaad davon. Der Sattelzug konnte trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen, insbesondere auch zu dem abgelesenen Kennzeichen des Sattelaufliegers, dauern an. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet in dem Zusammenhang Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Sattelzuglenkers oder zum Kennzeichen der Sattelzugmaschinen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Rauchmelder absichtlich ausgelöst

Wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 67-jährigen Mann. Dieser hatte als Patient einer Fachklinik in der Röntgenstraße am frühen Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr mutmaßlich aus Absicht einen Rauchmelder des Gebäudes ausgelöst, indem er eine offene Flamme unter den Detektor hielt. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen mit etwa 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Vor Ort stellte sich die Alarmierung schnell als Fehlalarm heraus. Der 67-Jährige wird sich nun strafrechtlich für sein Tun zu verantworten haben, möglicherweise kommen zusätzlich noch Kosten des unbegründet provozierten Feuerwehr- und Polizeieinsatzes auf ihn zu.

Friedrichshafen

Graffiti gesprüht

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter mehrere Graffiti an das Schulgebäude der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule in der Meistershofener Straße gesprüht. Der durch die Schriftzüge an fünf unterschiedlichen Stellen entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zur Ermittlung der Täter dieser Sachbeschädigung bittet das Polizeirevier Friedrichshafen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Steinbeisstraße. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte vom Fahrbahnrand anfahren und übersah dabei einen von hinten an ihr vorbeifahrenden und vorrangberechtigten Pkw. Die Frau kollidierte zunächst mit diesem Fahrzeug und wurde mit ihrem Pkw dann nach rechts abgewiesen, wo sie schließlich noch auf einen geparkten Wagen prallte. Alle drei Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, der Pkw der Verursacherin und der vorbeifahrende Wagen dabei so stark, dass diese nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren.

Friedrichshafen-Kluftern

Betrugsversuch durchschaut

Den Betrugsversuch einer unbekannten Anruferin hat ein 55-jähriger Mann am Montagvormittag in Kluftern durchschaut. Der Mann erhielt den Anruf einer ihm fremden Mobiltelefonnummer auf sein Handy, in welchem eine unbekannte Frau ihm mitteilte, dass er bei einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen habe. Zur Auszahlung des Gewinns müsse sie jedoch zunächst seine persönlichen Daten abgleichen. In diesem Zusammenhang erfragte die Unbekannte, der die Personalien des Angerufenen bereits bekannt waren, die IBAN des Mannes. Diese Datenweitergabe lehnte der 55-Jährige ab, woraufhin die Frau sehr ungehalten reagierte und letztlich das Telefonat beendet wurde. Recherchen im Internet ergaben schließlich, dass es sich bei der verwendeten Absenderrufnummer mutmaßlich um eine sogenannte Gewinnspielhotline handelt, bei der Angerufene dazu überredet werden sollen, telefonisch einen kostenpflichtigen Vertrag abzuschließen. Dies fand im vorliegenden Fall nicht statt, sodass hier kein finanzieller Schaden entstanden ist. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Ausspähens von Daten eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf dieses weitreichende Betrugsphänomen der falschen Gewinnversprechen hin. Informationen dazu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstraße entstanden. Ein 60-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Bahnhofstraße kommend in die Hauptstraße einfahren und missachtete dabei mutmaßlich die Vorfahrt eines aus Richtung Ravensburg kommenden 55-jährigen Autofahrers. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand. Da die Schilderungen der Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Friedrichshafen mögliche Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, einen in der Oberhofer Straße geparkten VW Tiguan. Der Unbekannte zerkratzte das Fahrzeug im Bereich der Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/93710.

Tettnang

Auto landet auf dem Dach

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist derzeit ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16.20 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Brünnensweiler und Dieglishofen ereignet hat. Erst gut zwei Stunden nach der eigentlichen Unfallzeit wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf dem Dach liegt. Als eine Polizeistreife am Unfallort eintraf, waren die Kennzeichen von dem Pkw abmontiert worden. Die ersten Ermittlungen der Beamten ergaben, dass drei Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren zur Unfallzeit mit dem BMW unterwegs gewesen sein dürften. Dabei fuhr die mutmaßliche 21-jährige Fahrerin mit dem BMW augenscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen und rammte einen Findling. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug. Weder die junge Frau noch ihre 25 und 20 Jahre alten Mitfahrer wurden dabei verletzt. Die Polizei versucht nun die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Überlingen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein bislang unbekannter Täter schlug im Zeitraum zwischen Montagabend, 18.45 Uhr, und Dienstagmorgen, 00.45 Uhr, an einem in der Gällerstraße geparkten Volvo XC60 die Heckscheibe ein. Da aus dem Fahrzeug augenscheinlich nichts entwendet wurde, muss von einer Sachbeschädigung ausgegangen werden. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07551/8040 zu melden.

Überlingen

Geschwindigkeitsanzeige beschädigt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag und Montagvormittag eine in der Nußdorfer Straße angebrachte elektronische Geschwindigkeitsanzeige beschädigt. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden, der aktuell noch nicht beziffert werden kann. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/8040.

Überlingen

Mutwillig Feueralarm ausgelöst

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter am Montagmittag kurz vor 12.30 Uhr einen Feuermelder in der Realschule eingeschlagen und so die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, den Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Wie sich vor Ort schnell herausstellte, lag kein tatsächlicher Notfall vor. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften ausgerückt war, setzte die Anlage zurück und konnte den Einsatz schnell beenden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter 07551/8040. Sollte dieser identifiziert werden, werden neben einem Strafverfahren auch die Kosten für den Feuerwehr- und den Polizeieinsatz auf ihn zukommen.

Salem

Ohne notwendige Fahrerlaubnis unterwegs

Weil an seinem Motorroller das Licht nicht ordnungsgemäß funktionierte, ist ein 29-Jähriger am Montagabend in Mimmenhausen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen aufgefallen. Als die Beamten den Mann wenig später kontrollierten, stellten sie fest, dass der 29-Jährige nicht im Besitz der für den Betrieb des Motorrollers notwendigen Fahrerlaubnis ist. Sie stellten das Zweirad daraufhin sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell