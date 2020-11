Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Badewanne entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen eine weiße Eckbadewanne aus einer Neubau-Garage in der Egon-Müller-Straße entwendet haben, bittet die Polizei Sigmaringen um Hinweise. Aufgrund des Gewichts von etwa 140 Kilogramm, das die 3.500 Euro teure Duravit-Wanne auf die Waage bringt, gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass mehrere Diebe am Werke waren und ein dafür geeignetes Fahrzeug bzw. einen Anhänger hatten. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter im Zeitraum von Samstagabend, 22 Uhr, bis Montagmittag, 14.30 Uhr, in der Achbergstraße mehrere Autos mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat, ermittelt die Polizei Sigmaringen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Bislang sind vier beschädigte Pkws bekannt, an denen der Sachschaden auf jeweils etwa 1.000 Euro beziffert wird. Weitere Geschädigte oder Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Kontrolle übers Auto verloren - Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 60-jährige Autofahrerin, nachdem sie am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf der B 32 die Kontrolle über ihr Auto verlor und in die Leitplanke fuhr. Die Frau war in Fahrtrichtung Jungnau unterwegs und kam zunächst aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken übersteuerte sie, sodass sich ihr Mercedes um 180 Grad drehte und gegen die Fahrbahnbegrenzung auf der Gegenfahrspur prallte. Während der Sachschaden an der Leitplanke noch nicht beziffert werden kann, beträgt dieser am Auto der Unfallverursacherin etwa 4.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bingen

Kind auf Fußgängerüberweg von Autofahrer übersehen

Glück im Unglück hatte ein 9-jähriger Cityroller-Fahrer, als er am Montagabend gegen 17 Uhr beim Überqueren der Hauptstraße mit dem Pkw eines 30-Jährigen kollidierte. Der Junge wollte hinter einem haltenden Linienbus am Fußgängerüberweg über die Straße und lief dabei vor den auf der Gegenfahrspur vorbeifahrenden Smart. Der Cityroller touchierte den Wagen, wodurch das Kind stürzte und sich leichte Schürfwunden zuzog. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Bad Saulgau

Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

11.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 6 Uhr im Einmündungsbereich Schiller-/Lindenstraße ereignete. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Linkseinbiegen auf die Vorfahrtsstraße den bevorrechtigten Wagen eines stadtauswärts fahrenden 18-Jährigen. Durch die Kollision erlitt die Unfallverursacherin einen Schock. Der junge Mann blieb unverletzt. Der Wagen der jungen Frau, an dem der Schaden auf etwa 10.000 Euro beziffert wird, war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16.45 Uhr im Kreisverkehr in der Mengener Straße ereignete. Eine 55-jährige VW-Fahrerin fuhr mit ihrem Taxi aus Fahrtrichtung Ostrach kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Skoda einer vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen. Durch die Kollision wurde niemand verletzt.

Pfullendorf

Autoscheiben eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Mittels eines großen Steins schlugen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheiben mehrerer im Stadtgebiet geparkter Fahrzeuge ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren Handtaschen, Geldbeutel und geringere Bargeldbeträge. Aus einem Wagen wurde eine Parfum-Flasche der Marke "Chanel No. 1" im Wert von 100 Euro gestohlen. Bei den bislang bekannten Tatörtlichkeiten handelt es sich um die Schiller-, Eichberg-, Ring- und die Hauptstraße. Im Tatverdacht stehen zwei etwa 160 - 170 cm große und etwa 15 - 16 Jahre alte Jugendliche, die, mit einer schwarzen und einer schwarz-weißen Jacke bekleidet, am Marktbrunnen beobachtet wurden. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07552/2016-0 zu melden.

