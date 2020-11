Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht mit Sachschaden

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntagmorgen in der Zeit von 9.45 Uhr bis 11 Uhr einen auf dem Wanderparkplatz der Ruine Hornstein geparkten weißen Mitsubishi angefahren. Der Unfallverursacher, der durch den Zusammenstoß einen Fremdschaden von etwa 1.500 Euro verursachte, fuhr danach weg. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Auseinandersetzung

Zu einem handfesten Streit zwischen mehreren jungen Männern kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "In den Käppeleswiesen". Die beteiligten Männer waren aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsverstoßes aneinandergeraten, woraufhin die vermeintliche Aussprache auf dem Parkplatz eskalierte. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung.

Scheer

Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag in der in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr in der Donaustraße mehrere Autos mutwillig zerkratzt hat, ermittelt die Polizei Sigmaringen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Bislang sind neun beschädigte Pkws bekannt. Diese waren auf dem oder in der Nähe des dortigen Parkplatzes abgestellt. Weitere Geschädigte oder Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Großkontrolle auf der Bundesstraße 311

In gemeinsamen Kontrollstellen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, sowie von Samstag auf Sonntag von Zoll und Polizei auf der B 311 bei Krauchwenwies durchgeführt wurden, konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Unter Anderem stellten die Einsatzkräfte mehrere Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines gegen das Waffengesetz fest. Drei Fahrzeugführer müssen mit Konsequenzen rechnen, da sie unter der Wirkung berauschender Mittel ihr Fahrzeug führten. Bei der Kontrollaktion waren Beamte des Zolls aus Ulm, Lindau und Friedrichshafen beteiligt. Unterstützt wurde die Aktion durch Polizeikräfte der Hundestaffel, der Verkehrspolizei und Beamten der Reviere Bad Saulgau und Sigmaringen.

Pfullendorf

Hund beißt Joggerin in Gesäß

Leicht verletzt wurde eine 22-jährige Frau, als sie am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Straße "Im Goldäcker", beim Joggen von einem freilaufenden Schäferhund zunächst beschnüffelt und danach ins Gesäß gebissen wurde. Der 88-jährige Hundehalter kam kurze Zeit später hinzu und gab an, dass der Schäferhund unbemerkt vom Gelände entwischt sei. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell