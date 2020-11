Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Aichstetten - Mehrere Corona-Verstöße bei privater Verlobungsfeier

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei zu einer "Corona-Party" mit mehreren Personen in der Schulstraße in Aichstetten gerufen. In einer Wohnung feierten 7 Personen im Alter von 20 - 23 Jahren eine Verlobung. Keiner der Feiernden hatte einen Mundschutz getragen. Ein Beteiligter hatte den Beamten gegenüber falsche Personalien angegeben. Ein weiterer wollte seinen Ausweis nicht vorzeigen. Die Feiernden wurden aus der Wohnung verwiesen, was sie nur widerwillig befolgten. Die Beteiligten erwarten mehrere Anzeigen, u.a. wegen Corona-Verstößen und falscher Namensangabe.

Ravensburg - Bavendorf - Alkoholisiert Rotlicht missachtet und Unfall mit Personenschaden verursacht

Ein 20-Jähriger Autofahrer fuhr am Samstag, 14.11.2020, 22:08 Uhr, auf der B33 von Ravensburg kommend und wollte auf dem Schussentalviadukt nach links auf die B30 Richtung Weingarten abbiegen. Ein aus Richtung Bavendorf kommender 33-jähriger Autofahrer missachtete das Rotlicht der Ampelanlage. Es kam zur Kollision mit dem nach links abbiegenden 20-Jährigen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000, -- Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 33-Jährigen Verursacher Alkoholgeruch festgestellt. Er verweigerte einem Atemalkoholtest. Eine Blutprobe war die Folge. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Die eingesetzten Beamten konnten des Weiteren auf dem Fahrersitz des 33-jährigen Beschuldigten ein Einhandmesser erkennen. Das Messer wurde sichergestellt. Der Führerschein ist erst mal weg und es folgen die Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Olaf Stotzka

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell