Friedrichshafen - Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zu einer Körperverletzung kam es zunächst am Samstagnachmitttag gegen 14 Uhr in der Teuringer Straße: Nach einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit, weil der der 30-jährige Tatverdächtige einen Mercedes auf dem Radweg geparkt hatte, schlug der geschädigte 30-jährige Radfahrer gegen den Außenspiegel des Mercedes. Der Mercedesfahrer schlug daraufhin mit der rechten Hand gegen den Kopf des Radfahrers und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mercedesfahrer nahe seiner Anschrift festgestellt werden. Im Zuge der Maßnahmen zur Identitätsfeststellung leistete er mehrfach erheblichen Widerstand. Zudem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangt der Mercedesfahrer nun wegen Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Seine 31-jährige Lebensgefährtin, die Halterin des Mercedes ist, muss sich wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Friedrichshafen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag gegen 17:45 Uhr befuhr der 39-jährige Unfallverursacher die Waldstraße in Friedrichshafen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Beim Fahrzeugführer konnte weder eine Alkohol- noch eine Drogenbeeinflussung festgestellt werde. Der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Friedrichshafen verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro.

Überlingen - Gefährliche Körperverletzung und Verstoß CoronaVO

Im Zuge einer Geburtstagsfeier mit 6 Personen aus 5 Haushalten gerieten zwei betrunkene Gäste am Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr im Carl-Benz-Weg in Überlingen in Streit. In der Folge schlug der 20-jährige Tatverdächtige zunächst mit einer Bierflasche gegen die Schläfe der 20-jährigen Geschädigten. Dem eingreifenden 24-jährigen Freund der Geschädigten schlug er im Anschluss mit der Faust ins Gesicht. Die stark blutende Geschädigte wurde mit ihrem Freund ins Krankenhaus Überlingen verbracht. Dem Tatverdächtigen wurde ein Platzverweis er erteilt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Auf alle Beteiligten der Geburtstagsparty kommt zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung zu. Die Party wurde beendet.

