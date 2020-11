Polizeipräsidium Ravensburg

Ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Am Samstag, 14.11.2020, 11:40 Uhr kam es in Meßkirch zu einem Auffahrunfall bei dem etwa 3000, -- Euro Sachschaden entstand. Ein 31-jähriger Autofahrer wollte mit seinem VW in der Mengener Straße nach links in die Straße Am Stachus abbiegen. Der nachfolgende 56-jährige Ford-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 31-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

