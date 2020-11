Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 13/14.11.20 aus dem Bodenseekreis

BodenseekreisBodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Diebe leeren Opferstock

Schon seit mehreren Wochen fällt dem Messmer der Kirche St. Nikolaus in Friedrichshafen auf, dass regelmäßig Geld aus einem Opferstock fehlt. In der Folge konnten zwei Frauen beobachtet werden, die sich längere Zeit an dem Opferstock zu schaffen machten. Die beiden Frauen sind ca. 30 Jahre alt, die eine hat eine kräftige Figur und schulterlanges mittelblondes Haar. Die andere ist schlank und hat dunkle, bis zur Hüfte reichende Haare. Beide sind 160 - 165 cm groß. Der Schaden wird bislang auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Personen, die Angaben zu den Täterinnen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten FN-Altstadt (Tel. 07541-361420) in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Jugendliche verstoßen gegen Corona Vorschriften

Eine Party wurde dem Polizeirevier Friedrichshafen am Freitag gegen 22.50 Uhr in Langenargen in der Nähe des Yachthafens gemeldet. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich ca. 10 junge Leute ohne Beachtung der Corona Vorschriften dort zum Feiern getroffen hatten. Es konnten dort noch 5 Jugendliche angetroffen werden, die anderen hatte sich beim Eintreffen der Polizei schon entfernt. Gegen die kontrollierten Jugendlichen wird beim Ordnungsamt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Meersburg

Überhöhte Geschwindigkeit führt zum Unfall

Ein 50jähriger Mercedes-Fahrer war am Freitag gegen 20.00 Uhr in der Mesmerstraße unterwegs. Auf Grund zu hoher Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlampe. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Feuerwehr musste ausgelaufenen Kraftstoff abstreuen. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Unbekannte beschädigen öffentliche Toilette

Bereits am Donnerstag in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde eine öffentliche Toilette in der Seestraße beschädigt. Unbekannte zerschlugen zwei Spiegel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60 Euro. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551-8040) melden.

