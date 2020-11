Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg vom 13/14.11.20 aus dem Landkreis Sigmaringen

SigmaringenSigmaringen (ots)

Inzighofen

Betrunkener fährt in Schlangenlinien

Ein 59jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai fuhr am Freitag gegen 16.50 Uhr in deutlichen Schlangenlinien in Inzighofen auf der Römerstraße. Hinterherfahrende Zeugen meldeten dies der Polizei. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten das Fahrzeug schließlich kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest beim Fahrer zeigte das stolze Ergebnis von 2.94 Promille an. Blutentnahme und Einbehaltung des Führerscheins waren die logische Konsequenz. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Sigmaringen

Von der Unfallstelle geflüchtet - Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand ein 50jähriger Pkw-Lenker, als er am Freitag gegen 20.30 Uhr in der Hohenstaufenstraße gegen eine Laterne fuhr. Der Verursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber auf Grund der Spurenlage ermittelt werden. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Der Sachschaden ist gering.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Thomas Kesenheimer

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell