Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 13/14.11.20 aus dem Landkreis Ravensburg

RavensburgRavensburg (ots)

Leutkirch

18jähriger flüchtet vor Polizei und fährt gegen Baum

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg wollten am Freitag gegen 22.30 Uhr im Ebnatweg einen Renault Twingo kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch vor der Kontrolle und prallte kurz darauf in einer Kurve gegen einen Baum. Er und ein Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Leutkirch

Unbekannte lösen Radmuttern

Am Donnerstag und Freitag wurden an zwei im Stadtgebiet von Leutkirch abgestellten Fahrzeugen die Radmuttern gelöst. Ein Pkw stand in einem Gewerbebetrieb in der Wangener Straße. Das andere war auf dem Berufsschulparkplatz geparkt. Es wurden jeweils die Schrauben am linken Vorderrad gelöst. Hinweise bitte an das Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561-84880).

Weingarten/ Baienfurt

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Zwei junge Autofahrer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von Beamten des Polizeireviers Weingarten in Weingarten und Baienfurt kontrolliert. Bei beiden wurde Drogenbeeinflussung festgestellt. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ravensburg

Angetrunkener hantiert mit Schreckschusswaffe

Ein 57jähriger Mann saß am Freitag gegen 16.35 Uhr vor seiner Wohnung im Bodelschwinghweg und hantierte mit einer Schreckschusswaffe. Bei der polizeilichen Kontrolle händigte der Mann die Schreckschusswaffe den Beamten anstandslos aus. Bei einer Nachschau in seiner Wohnung konnten mehrere Hieb- und Stoßwaffen sowie 2 weitere Schreckschusswaffen sichergestellt werden. Der Mann hatte zwei Promille und wurde in Gewahrsam genommen. Die Waffen wurden zur Vorbereitung der Einziehung der Waffenbehörde übersandt. Es folgt eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

