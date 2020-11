PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Drogen aus Fenster geworfen

Aus Angst bei einer Polizeikontrolle mit Drogen erwischt zu werden, hat ein Mann am frühen Freitagmorgen um kurz nach Mitternacht diese aus einem fahrenden Auto geworfen. Eine Polizeistreife wollte den Audi in der Ravensburger Straße kontrollieren, als der 37-jährige Beifahrer das Päckchen über das Fenster entsorgte. Die Beamten konnten dem Mann auf dem Beifahrersitz nach einem kurzem Gespräch nicht nur das entsorgte Päckchen zuordnen, vielmehr fanden sie bei einer Durchsuchung eine weitere Kleinmenge bei ihm auf. Der Fahrer des Audis zeigte indes deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung. Als ein Urintest diesen Verdacht bestätigte, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Meckenbeuren

Radlerin gestürzt

Bei einem Sturz mit dem Fahrrad hat sich eine 23-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Hauptstraße leicht verletzt. Die Frau kam mit dem Rad gegen den Bordstein und verlor die Kontrolle über das Rad. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Kressbronn a. B.

Hoher Schaden nach Unfall

Sachschaden von mehr als 10.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Kressbronn und Tettnang entstanden. Ein Autofahrer, der in Richtung Tettnang unterwegs war, wollte auf Höhe der Auffahrt auf die Bundesstraße 31 nach Friedrichshafen die Richtung ändern. Er fuhr dazu erst auf die Auffahrt ab, drehte dann und fuhr wieder auf die Bundesstraße nach Kressbronn. Dabei achtete er nicht auf die 55 Jahre alte Hyundai-Fahrerin, die hinter ihm in Richtung Tettnang gefahren war. Bei der wuchtigen Kollision verletzte sich die Beifahrerin des 71-jährigen Skoda-Fahrers leicht. Sie wurde vom Unfallverursacher nach der Unfallaufnahme zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Kressbronn a. B.

Nach Unfall geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr einen geparkten Renault Clio auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Argenstraße beschädigt. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Langenargen sucht nach dem Verursacher, der sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, das Weite suchte. Hinweise werden unter Tel. 07543/ 93160 erbeten.

Friedrichshafen

Radlerin stürzt bei Ausweichmanöver

Bei einem Sturz leicht verletzt hat sich eine Radlerin am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr, als sie in der Charlottenstraße einem Pkw ausweichen musste. Die Radlerin erschrak, da die Pkw-Lenkerin von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr um in eine Tiefgarage abzubiegen. Aus Schreck fuhr die 83-Jährige selbst in Richtung Tiefgarage und kam dort zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Tettnang

Auf dem Parkplatz der Elektronikschule hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Autofahrer einen geparkten Wagen gestreift. Der 18-Jährige verursachte an seinem Seat und dem Volvo einen Schaden von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Überlingen

Verletzter wehrt sich gegen die Polizei

Polizeibeamte des Polizeireviers Überlingen fahndeten am Donnerstag nach einem 53-Jährigen, der sich trotz schwerer Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte, nicht ärztlich behandelt lassen und die Klinik verlassen wollte. Die Polizisten konnten den stark alkoholisierten Mann noch innerhalb des Krankenhauses antreffen. Er konnte von den Beamten wieder nicht davon überzeugt werden, sich medizinisch versorgen zu lassen und wurde daher in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sich der 53-Jährige jedoch, weshalb die Polizisten ihm Handschließen anlegen mussten. Der Mann beruhigte sich dann und konnte ärztlich versorgt werden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro verursachte am Donnerstag gegen kurz vor 9 Uhr in der St.-Johann-Straße ein 77-Jähriger mit seinem Subaru und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Senior parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und sah auf der Straße einen Lkw herannahen. Diesem wollte er Platz machen, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig den Vorwärtsgang einlegen und prallte mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen einen geparkten Renault. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der 77-Jährige mit seinem Subaru. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen den Rentner wegen Verdachts auf Verkehrsunfallflucht.

Hagnau

Unter Drogen unterwegs

Deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung stellten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 13.45 Uhr bei einem 34-jährigen Ford-Lenker fest, den sie auf der B 31 in Hagnau kontrollierten. Da ein Vortest nicht möglich war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Bei dem Mann wurde zudem eine kleine Menge Amphetamin sowie ein verbotenes Messer gefunden. Die Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen untersagt. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen sowie ein Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister zu.

