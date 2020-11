Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg wurde am Donnerstag gegen 23 Uhr auf einen 31-jährigen BMW-Fahrer aufmerksam, der in der Georgstraße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem der 31-Jährige an einer roten Ampel in der Meersburger Straße neben einem VW Passat gehalten hatte, fuhren beide Fahrzeuge zunächst nebeneinander in gleichbleibender Geschwindigkeit. Plötzlich beschleunigte der 31-Jährige seinen BMW jedoch so stark, dass er die zulässigen 50 km/h deutlich überschritt. Die Beamten konnten den Mann einer Kontrolle unterziehen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Ravensburg

Betrunkene greift Polizeibeamte an

Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg wurden am Freitag um kurz nach Mitternacht zu einer betrunkenen Frau gerufen, die auf der Oberen Breiten Straße lag. Als sich die Polizisten um die 27-Jährige kümmern wollten, wurde die stark alkoholisierte Frau plötzlich aggressiv und fing an, die Beamten zu beleidigen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde die Frau von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Beim Transport im Streifenwagen bespuckte sie eine Beamtin und versuchte, einem weiteren Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen. Auch auf dem Weg zur Gewahrsamszelle ging sie weiter auf die Polizisten los. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Frau, bei der ein Atemalkoholtest über 2 Promille ergab, muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ravensburg

Hoher Schaden bei Zusammenstoß

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.20 Uhr im Büchelweg. Die Lenkerin eines Daimlers übersah beim Ausfahren aus einer Bucht neben der Fahrbahn eine 42-jährige Citroen-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge niemand verletzt. Sowohl der Daimler als auch der Citroen waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ravensburg

Eine verletzte Person bei Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und etwa 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der B 33 Höhe Schussentalviadukt ereignete. Der 20-jährige Lenker eines Nissan musste aufgrund einer roten Ampel stark bremsen. Dies erkannte die hinterherfahrende 36-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Hierbei wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt.

Ravensburg

Pkw-Lenker unter Einfluss von THC

Weil er ohne Licht und mit eingeschaltetem Blinker unterwegs war, wurde am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ein 21-jähriger VW-Lenker in der Jahnstraße von Beamten der Verkehrspolizei kontrolliert. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Vortest bestätigte dies, weshalb bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet wurde. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf den jungen Fahrer kommen nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu.

Horgenzell

Betrunkener Pkw-Lenker

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Polizeibeamten am Donnerstag gegen 21 Uhr bei der Kontrolle eines 44-jährigen Seat-Fahrers in Gossetsweiler entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Mann musste daher sein Fahrzeug stehen lassen. Auf ihn kommen nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu.

Weingarten

Fahrzeug unter Drogen geführt

Beamte des Polizeireviers Weingarten stellten bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mazda-Fahrers am Donnerstag gegen 18.45 Uhr in der Wolfegger Straße deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Da ein Vortest positiv auf THC reagierte, ordneten die Polizisten bei dem 24-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik an und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der jungen Mann sieht nun einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem Fahrverbot entgegen.

Wolpertswende

Unfall nach Ausweichmanöver

Weil sie einem Tier auswich, kam am Donnerstag gegen 23 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Dacia von der B 32 zwischen Blitzenreute und Altshausen von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste den verunfallten Pkw bergen.

Wolpertswende

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 55-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg neben der K 7966 zwischen Mochenwangen und Wolpertswende zu. Ein Verkehrsteilnehmer fand den verletzten Mann neben seinem Fahrrad liegend und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten bei dem Radfahrer starken Alkoholgeruch und typische Ausfallerscheinungen feststellen, weshalb sie eine Blutentnahme anordneten. Der 55-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Bad Waldsee

Unter Drogen auf Zweirad unterwegs

Deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung stellten Polizeibeamte am Donnerstagabend bei der Kontrolle eines Leichtkraftrad-Fahrers im Stadtgebiet fest. Ein Schnelltest verlief positiv auf THC. Bei dem 16-Jährigen wurde daraufhin eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten konsumtypische Utensilien bei dem Teenager. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten den Schlüssel des Zweirads sicher. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bad Waldsee

Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand am Donnerstag an einem Ford Puma, der zur Mittagszeit kurz vor dem Kindergarten in der Steinacher Straße geparkt war. Die 30-jährige Besitzerin des Fahrzeugs hatte ihren Pkw dort von 11.45 bis 11.56 Uhr abgestellt und bemerkte bei der Rückkehr einen Schaden am vorderen rechten Rad. Die alarmierten Polizeibeamten gehen davon aus, dass die Beschädigung von einem Fahrradfahrer verursacht wurde, der gegen den Ford geprallt ist. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß offensichtlich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bad Waldsee bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07524 / 40430 zu melden.

Isny

Verkehrsinsel überfahren

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Donnerstag gegen 11.30 Uhr am Pkw eines 22-Jährigen, der in der Lindauer Straße die dortige Verkehrsinsel überfuhr. Hierbei beschädigte der junge Fahrer die Beschilderung auf dem Fahrbahnteiler. Der VW des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

