Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis SigmaringenLandkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Schaden von etwa 1.000 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am Donnerstag etwa zwischen 6 und 13 Uhr vor einem Altenpflegeheim in der Eichertstraße einen blauen Skoda Scala beschädigt hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07574/ 921687 zu melden.

Meßkirch

Verkäuferin stellt sich Ladendieb in den Weg

Zum Gerangel zwischen einem Ladendieb und einer Verkäuferin kam es am Mittwochmorgen in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße. Die Frau beobachtete den Dieb dabei, wie er Nudeln aus der Auslage nahm und im Anschluss die Kasse passierte, ohne zu bezahlen. Als sie den Mann mehrfach darauf ansprach, zog er widerwillig zwei Packungen Nudeln aus der Tasche und warf sie Richtung Kasse. Da er eine Getränkedose weiterhin nicht bezahlen wollte und Anstalten machte zu flüchten, hielt die Frau den Mann fest. Nach kurzem Gerangel konnte er sich befreien und flüchtete mit einer Begleiterin, die vor dem Geschäft gewartet hatte, stadteinwärts. Der unbekannte Dieb wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und athletisch beschrieben. Er hat schwarze kurze Haare und trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung. Das Paar konnte bei einer anschließenden Fahndung durch die Polizei nicht angetroffen werden. Es wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/ 2838 entgegen.

Sigmaringen

Auto beschlagnahmt

Weil er zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, hat die Polizei Sigmaringen am Mittwochmittag das Auto eines uneinsichtigen Autofahrers beschlagnahmt. Der 33 Jahre alte Mann war in den letzten Tagen mehrfach von der Polizei kontrolliert worden und konnte dabei stets nur einen georgischen Führerschein vorzeigen, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Da der Mann sich davon nicht beirren ließ und trotzdem immer wieder am Steuer erwischt wurde, beschlagnahmte eine Polizeistreife, die den Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Mühlbergstraße kontrollierte, seinen Opel. Strafverfahren wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung wurden eröffnet.

Hoßkirch

Zeugen zu Unfall gesucht

Beim Abbruch eines Überholmanövers auf der Strecke zwischen Hoßkirch und Hüttenreute hat ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr einen vorausfahrenden Linienbus gestreift. Der 30 Jahre alte Fahrer bemerkte während des Überholvorgangs, dass ihm Verkehr entgegenkam, und scherte wieder hinter dem Bus ein. Dabei streifte er dessen Heck, sodass ein Schaden von insgesamt 3.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Bad Saulgau sucht nun Zeugen des Unfalles. Insbesondere Autofahrer, die dem zum Überholen ansetzenden Renault Modus entgegenkamen, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/ 4820 zu melden.

Bad Saulgau

Straßenlaterne angefahren

Auf dem Kirchplatz hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne übersehen. An der Leuchte und dem Ford des 33 Jahre alten Fahrers entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Zur Behebung des Schadens an der Laterne wurde die Straßenmeisterei verständigt.

Wald

Vorfahrt missachtet

Zwei Mal wirtschaftlicher Totalschaden ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße zwischen Meßkirch und Wald ereignete. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Wald unterwegs, als eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin aus Richtung Walbertsweiler kommend auf die Landesstraße einbog ihm die Vorfahrt nahm. Glücklicherweise wurden beide Fahrer nicht verletzt. Der Opel und der VW des 21-Jährigen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

