Friedrichshafen

Mountainbike entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 7.45 und 20 Uhr ein Mountainbike, das in der Friedrichstraße auf Höhe der Commerzbank abgestellt war. Das schwarz/blaue Fahrrad der Marke Fuji Nevada 3.0 war vom Besitzer eigenen Angaben zufolge ordnungsgemäß abgeschlossen worden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Friedrichshafen unter 07541/7010 entgegen.

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Mit 0,7 Promille war am Mittwoch gegen 19.15 Uhr ein 58-Jähriger in der Hirschlatter Straße mit seinem Dacia unterwegs, als er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Den Mann erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot.

Friedrichshafen

Fahrzeug angefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand am Mittwoch zwischen 12.15 und 17.15 Uhr an einem Seat Leon, der in der Straße "Im Lenzenstein" geparkt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte den Seat am vorderen Kotflügel und entfernte sich dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/7010 entgegen.

Friedrichshafen

Ampel beschädigt und abgehauen

Wie der Polizei jetzt erst mitgeteilt wurde, beschädigte im Laufe des Montags ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eine Lichtzeichenanlage in der Klufterner Straße an der Einmündung zur B 31 neu in Richtung Überlingen. Der Spurenlage zufolge hat vermutlich ein Lkw beim Abbiegen die Ampel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter 07545/1700 erbeten.

Tettnang

Als eigener Bruder ausgegeben

Weil ihm bereits vor einiger Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war, gab sich am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr ein 27-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle gegenüber den Polizeibeamten als sein eigener Bruder aus. Der junge Mann war mit einem Mercedes zwischen Hiltensweiler und Rattenweiler unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle händigte er einen Führerschein und einen Personalausweis aus. Die Beamten wurden jedoch skeptisch und hakten nach: beide Dokumente waren auf den 26-jährigen Bruder des Lenkers ausgestellt. Diese nutzte der 27-Jährige, weil er selbst keinen Führerschein mehr besitzt. Nun erwarten nicht nur ihn mehrere Anzeigen, sondern auch seinen Bruder, weil dieser ihm die Dokumente überlassen hat. Zudem wird gegen die Halterin des Mercedes ermittelt, weil sie mutmaßlich zugelassen hat, dass der 27-Jährige ohne Fahrerlaubnis gefahren ist.

Tettnang

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 8.15 Uhr bei der Kontrolle eines 36-jährigen Ford-Fahrers fest. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Drogenarten, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet wurde. Im Anschluss fanden die Beamten in der Wohnung des 36-Jährigen nicht nur eine kleine Menge Drogen und Konsumutensilien, sie stießen auch auf hochwertige Spirituosen und neuwertiges Werkzeug, für das der Mann keinen Kaufbeleg vorlegen konnte. Neben den Drogendelikten wird gegen den Mann nun auch wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Tettnang

12-jähriger Junge bleibt bei Zusammenstoß mit Bus unverletzt

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 12-jähriger am Mittwoch gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Loretostraße. Der Lenker eines Linienbusses befuhr die Loretostraße in Richtung Seestraße und übersah den Jungen, der mit seinem Fahrrad aus der Graf-Ulrich-Straße kam und Vorfahrt hatte. Er erfasste den 12-Jährigen seitlich mit der Stoßstange. Am Bus entstand etwa 1000 Euro Sachschaden.

Kressbronn

Fahrzeug aufgebrochen

Wie jetzt erst angezeigt wurde, brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche ein in der Pfänderstraße geparktes Handwerkerfahrzeug auf. An dem Sprinter manipulierten die Diebe an der Hecktüre und gelangten so in das Fahrzeug. Sie entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen der Marke Hilti im Wert von etwa 1700 Euro. In den letzten Wochen kam es im Bereich Markdorf, Friedrichshafen und Lindau immer wieder zu gleich gelagerten Aufbrüchen.

Kressbronn

Sachschaden beim Abbiegen

Etwa 12.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr in der Friedrichshafener Straße, weil ein 51-Jähriger beim Abbiegen ein Fahrzeug übersehen hat. Der Mann bog mit seinem Audi vom Wolfgalgenweg in die Friedrichshafener Straße ein und stieß mit dem Skoda Superb eines 56-Jährigen zusammen, der in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Eriskirch/Kressbronn

Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver

Wie jetzt erst angezeigt wurde, kam es am Samstag gegen 9 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der B 31 zwischen Eriskirch und Kressbronn. Wie Zeugen der Polizei mitteilten, überholte der Lenker eines Seat trotz Gegenverkehr zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. Ein Frontalzusammenstoß konnte nur dadurch vermieden werden, dass die entgegenkommenden Fahrzeuglenker eine Gefahrenbremsung einleiteten. Gegen den bislang unbekannten Seatfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei in Langenargen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die entgegenkommenden Fahrzeuglenker, die abbremsen mussten, sich unter 07543/93160 zu melden.

Meckenbeuren

Beim Abbiegen übersehen

Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand am Mittwoch um kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Der 44-jährige Lenker eines Dacia wollte aus der Schulstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei eine 48-Jährige, die mit ihrem VW Tiguan ordnungsgemäß in Richtung Ravensburg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde niemand verletzt.

Überlingen

Erst Drogen gefunden, dann unter Drogeneinfluss gefahren

Eine kleine Menge Marihuana fanden Beamte des Polizeireviers Überlingen am Mittwoch gegen 14.20 Uhr bei einem 22-Jährigen, den sie einer Personenkontrolle unterzogen hatten. Da der Mann in seinem Fahrzeug saß, belehrten ihn die Polizisten über die Folgen einer Fahrt unter Drogen. Gut eine Stunde später kam einer Polizeistreife der VW mit dem 22-Jährigen am Steuer entgegen. Bei einer erneuten Kontrolle gab dieser sofort zu, unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln zu stehen. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik an. Sein Fahrzeug musste der Mann vorerst stehen lassen. Ihn erwarten nun nicht nur eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes, sondern auch ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot.

Überlingen

Bagger beschädigt Gasleitung

Bei Baggerarbeiten wurde am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Hafenstraße eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab, während Mitarbeiter der Gaswerke die Leitung vor Ort rasch verschließen konnten. Während der Behebung des Schadens wurden die Anwohner dazu aufgefordert, in den Wohnungen zu bleiben, ihre Fenster zu schließen und den Betrieb elektrischer Geräte wegen möglicher Funkenbildung zu vermeiden. Bereits gegen 9.10 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrzeug beschädigt und Beamte beleidigt

Beamte des Polizeireviers Überlingen mussten am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr in die Linzgaustraße ausrücken, da dort eine 45-jährige Frau auf einen geparkten BMW einschlug und diesen beschädigte. Da die Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Polizisten sie in eine Klinik. Während des Transports wurden die Beamten durch die 45-Jährige mehrfach beleidigt. Die Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Höhe des Sachschadens am BMW kann derzeit noch nicht beziffert werden.

