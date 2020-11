Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Einen offenbar professionell gefälschten ausländischen Führerschein händigte ein 33-jähriger Pkw-Lenker einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet aus. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten verschiedene Auffälligkeiten an dem Dokument fest. Nachforschungen ergaben, dass dem Mann in dem Ausstellungsstaat nie eine Fahrerlaubnis erteilt wurde. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Sigmaringen

Mutmaßlich bei Einbruchsversuch verletzt

Mutmaßlich bei einem Einbruchsversuch hat sich ein 22-Jähriger in der vergangenen Nacht in der Karlstraße nicht unerheblich verletzt. Der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann kam gegen 1.45 Uhr in Begleitung einer weiteren Person zum Polizeirevier, um dort um Hilfe für seine stark blutenden Gesichtsverletzungen zu bitten. Nach Alarmierung eines Rettungswagens, der den 22-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte, folgten die Beamten der Blutspur, die hinter dem alten Notariat endete. Dort stellten sie an einer Garage eine eingeschlagene Scheibe fest. Mutmaßlich dürfte der Mann bei dem Versuch, die in etwa zweieinhalb Metern Höhe gelegene Scheibe einzuschlagen, abgerutscht sein und sich dabei verletzt haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs ermittelt.

Sigmaringendorf

Polizeibeamte bei Durchsuchung gefilmt

Im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung in einem Ermittlungsverfahren wurden die eingesetzten Polizeibeamten am Dienstagnachmittag von dem 21-jährigen Wohnungsinhaber mittels Mobiltelefon gefilmt und teilweise auch fotografiert. Nachdem der 21-Jährige mindestens ein Foto auch per Messenger verbreitete, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Handys angeordnet. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt.

Bad Saulgau

Vor den Augen der Polizei Rotlicht missachtet

Vor den Augen einer Zivilstreife der Polizei hat ein 55-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in der Sießener Straße das Rotlicht einer Baustellenampel missachtet. Der Mann war von der Goethestraße in die Sießener Straße eingebogen, als die dortige Baustellenampel gerade auf Rot umschaltete. Der Mann bremste kurz ab, setzte dann jedoch seine Fahrt trotz des bereits geltenden Rotlichts fort. Eine nachfolgende Zivilstreife, die den Verstoß beobachtete, hielt den 55-Jährigen daraufhin an und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf. Diesen stritt der Autofahrer jedoch beharrlich ab. Gegen ihn wird nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der zuständigen Bußgeldstelle vorgelegt.

Mengen

Hochwertiges Parfum gestohlen

Drei Parfums im Gesamtwert von über 300 Euro entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in der Reiserstraße. Eine Mitarbeiterin war auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem die Diebstahlssicherung am Ausgang Alarm ausgelöst hatte. Nachdem der Unbekannte von einer Angestellten angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Geschäft und entkam unerkannt. Bei einer Bestandsaufnahme wurde dann das Fehlen der Parfums festgestellt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 180 cm groß, schlanke sportliche Figur, dunkelblonde bis brünette kurzrasierte Haare, mitteleuropäischer Typ. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einem blauen Mundschutz, einer blauen Jeans und einer blauen Steppjacke, unter der er ein dunkles Oberteil trug. Der Polizeiposten Mengen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen unter Tel. 07572/5071.

Pfullendorf

Betrugsversuch scheitert

Mittels eines gefälschten Überweisungsträgers haben Unbekannte in den vergangenen Tagen versucht, bei einem Pfullendorfer Geldinstitut die Überweisung von über 21.000 Euro von einem Vereinskonto anzuweisen. Der Betrugsversuch fiel jedoch unmittelbar auf, da die bearbeitende Bankangestellte selbst Kassiererin des geschädigten Vereins ist. Ein finanzieller Schaden trat somit nicht ein. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs.

