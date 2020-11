Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tatverdächtige zu Sachbeschädigung und Fahrraddiebstahl ermittelt

Gammertingen/Landkreis SigmaringenGammertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Dem Polizeiposten Gammertingen ist es gelungen, eine Sachbeschädigung und einen Fahrraddiebstahl vom Sonntag, 25.10.2020, aufzuklären. Eine Gruppe junger Menschen soll an dem Sonntagabend mit Farbe aus einem aufgefundenen Eimer die Bahnhofstraße und das Wartehaus einer dortigen Bushaltestelle verschmiert haben. In diesem Zusammenhang soll auch ein unverschlossen abgestelltes Fahrrad entwendet worden sein. Den Ermittlern gelang es zwischenzeitlich, das Fahrrad sicherzustellen und vier Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 20 Jahren zu identifizieren. Diese gelangen nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Fahrraddiebstahls zur Anzeige. In diesem Zusammenhang sucht der Polizeiposten Gammertingen nach dem Eigentümer des gelben Mountainbikes (siehe beigefügtes Foto). Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Unsere Pressemeldung vom 26.10.2020:

Gammertingen

Bushaltestelle verunstaltet

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntagabend gegen 17 Uhr die Bahnhofstraße und ein Wartehaus an der dortigen Bushaltestelle mit Farbe verunstaltet. Die Tätergruppe, die die Farbe wohl zuvor im Bereich der Altkleidercontainer fand, verschmierte sie an der Bushaltestelle und auf der Straße. Durchfahrende Fahrzeuge verteilten sie großflächig in der Bahnhofstraße. Die Jugendlichen suchten nach der Tat das Weite. Wie hoch der Schaden ist, der dadurch entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

