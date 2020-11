Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis RavensburgLandkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Verdächtige Anrufe

Insgesamt 15 Mal wurde ein 36-Jähriger von einer Firma "Investing.com" telefonisch kontaktiert. Der Anrufer forderte den Mann auf, eine Rechnung von 3000 EUR zu begleichen. Der 36-Jährige ließ sich richtigerweise nicht aufs Glatteis führen, beendete das Gespräch und informierte das Polizeirevier Leutkirch. Die Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen dieser Art.

Bad Wurzach

Unberechtigte Personen auf dem Grundstück

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete in einem Teilort von Bad Wurzach, wie sich eine unbekannte Frau am Dienstag gegen 18:15 Uhr auf das Nachbargrundstück begab und dort die freilaufenden Hasen in den Hasenstall einsperrte. Die Frau wurde von einem ebenfalls unbekannten Mann begleitet, der das Grundstück aber nicht betrat. Als die Personen den Nachbar bemerkten, entfernten sie sich fußläufig. Laut Zeugenaussage sind die Personen ca. 30 Jahre alt, die Frau hat lange, blonde Haare. Der Mann trug zur Tatzeit einen Parka. Die Ermittlungen zum Hausfriedensbruch durch das Polizeirevier Leutkirch dauern noch an.

Leutkirch

Ermittlungen zum Diebstahl bringt Betäubungsmittelfund mit sich

Waren im Gesamtwert von knapp 25 Euro entwendete am Montag gegen 15 Uhr eine 17-jährige Ladendiebin aus einem Drogeriemarkt in Leutkirch. Eine Kassiererin wurde auf den Diebstahl aufmerksam, weil die Sensorik-Anlage bei der Jugendlichen beim Verlassen des Drogeriemarkts anschlug. Zuvor hatte sie Waren von geringem Wert bezahlt. Im Zimmer der jungen Frau konnten Beamte des Polizeireviers Leutkirch deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen. Des Weiteren konnten mehrere Gegenstände, die auf Betäubungsmittelkonsum hindeuten, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Jugendliche erwarten nun mehrere Anzeigen.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall durch Streifvorgang

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 9.30 im Weberweg an einem Wohnmobil. Ein 36-jähriger Lastkraftwagen-Fahrer streifte beim Vorbeifahren mit dem Kofferaufbau das am rechten Fahrbahnrand abgestellte Wohnmobil am Heck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Leutkirch

Erneute Pressemeldung zur Pressemitteilung am 31.10.2020 "Falscher Feuerwehrmann in Leutkirch"

Wie bereits berichtet, war am 26.10.2020 ein falscher Feuerwehrmann in der Krähloh-Siedlung unterwegs. Der mit einem roten Overall bekleidete Mann gab sich bei einem 72-Jährigen als Mitarbeiter der Feuerwehr aus und wollte die Rauchmelder im Haus überprüfen. Auf diesen Presseaufruf meldeten sich weitere Anwohner, denen Feuerlöscher verkauft wurden. Wie die Polizei nun ermitteln konnte, handelte es sich bei dem Mann um einen Vertreter einer Firma für Feuerschutzbedarfe, der berechtigt unterwegs war.

Ravensburg

Ladendieb entwendet Schnaps

Zu einem Ladendiebstahl zum Nachteil eines Lebensmittelgeschäfts kam es am Montag gegen 11:15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt. Ein 50-Jähriger nahm acht kleine Schnapsflaschen aus zwei Verpackungen heraus und verstaute sie in seiner Hosentasche. An der Kasse bezahlte der Ladendieb lediglich zwei alkoholfreie Getränke. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in der Schubertstraße an einem Nissan Micra. Dieser war am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt und wurde vermutlich durch ein davor einparkendes Fahrzeug gestreift. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/ 803 3333 entgegen.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Kraftomnibus

Zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Kraftomnibusses kam es am Dienstag um 7 Uhr in der Tobelstraße. Der 32-jährige Lenker des Omnibusses wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen, um unmittelbar danach die dortige Bushaltestelle anzufahren. Der nachfolgende 55-jährige Pkw-Lenker ging jedoch davon aus, dass der Bus nach links abbiegen will und fuhr rechts an diesem vorbei. Der Opel befuhr hierzu den Busbahnhofsbereich. Als der Bus losfuhr kam es zum Streifvorgang zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1500 Euro.

Kißlegg

Sachbeschädigung im landwirtschaftlichen Betrieb

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, wurden in den vergangenen Monaten durch einen bislang unbekannten Täter Hinweisschilder eines landwirtschaftlichen Betriebs bei Kißlegg mit Presseberichten beklebt. Zudem wurden die Infotafeln am vergangenen Wochenende mit schwarzer Farbe besprüht. Hintergrund dürfte die intensive Flächennutzung des Landwirts sein, die den Täter zu seinem Handeln verleiteten. Die Schadenshöhe an den Schildern kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei des Polizeipostens Vogt unter 07529 / 971560 entgegen.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Wegen eines abgelaufenen Parkscheins wurde am Dienstag auf dem Parkplatz Peterstorplatz ein 39-jähriger Mann von einem 54-Jährigen angesprochen. Beim Öffnen der Fahrertüre seines Kleinbusses Citroen Jumper verursachte der 39-Jährige Sachschaden am geparkten Pkw des 54-Jährigen. Dabei entstand an dessen Hyundai Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Als eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts auf den Vorfall aufmerksam wurde und sich annäherte, entfernte sich der 39-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Der 54-Jährige konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und die Polizei verständigen. Der Unfallverursacher muss nun wegen einer Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Amtzell

Sachbeschädigung an zwei Rollrasenfeldern

Nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstand durch bislang unbekannte Täte im Zeitraum von Montag 17.30 Uhr bis Dienstag 7 Uhr auf einem Betriebsgelände in Geiselharz. Die Unbekannten fuhren mit einem Kraftfahrzeug über zwei Rollrasenfelder und verursachten Flurschaden, indem sie auf dem Rasen schleuderten. Ermittlungen durch Polizeibeamte des Polizeipostens Vogt ergaben, dass es sich um einen Kleinwagen mit Heckantrieb handeln muss. Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter 07529 / 971560 entgegen.

Isny im Allgäu

Diebstahl von Dachrinnenfallrohren

Mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag 12 Uhr und Dienstag 7 Uhr auf dem Areal einer Jugendeinrichtung. Hierzu flexten die Täter auf der Rückseite von vier Gebäuden die Rohrschellen ab und zogen die vier bis fünf Meter langen Fallrohre aus den an der Dachrinne befestigten Einhangstutzen. Insgesamt wurden ca. 26 Meter Fallrohr, sechs Bögen und Muffen entwendet. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Amtzell

Diebstahl am Baggersee

Wie jetzt erst bekannt wurde, wurde ein 30-jähriger Schwimmer am Samstag zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr am Baggersee Grenis bestohlen. Während seines Badegangs ließ der 30-Jährige seinen Rucksack, in dem sich Wertsachen und Kleidung befanden, unbeaufsichtigt am Ufer zurück. Ein Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete den Rucksack.

Bad Waldsee

Fundsache stellt sich als Diebesgut heraus

Zunächst als Fundsache wurde den Beamten des Polizeirevier Weingarten durch einen Zeugen am Dienstag gegem 21 Uhr ein Smartphone mit eingeschalteter Taschenlampe auf der Strecke zwischen Osterhofen und Eggmannsried gemeldet. Nach einem Anruf des Handyeigentümers auf seinem Smartphone stellte sich der Sachverhalt anders dar: Der Mann hatte seinen Pkw gegen 18:30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee unverschlossen abgestellt. Unbekannte Täterschaft entwendete nach Angaben des 45-Jährigen das Smartphone in dem kurzen Zeitraum seiner Abwesenheit.

Baindt

Verletzte nach Abbiegeunfall

Insgesamt vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro forderte ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der L 284 zwischen Baindt und Mochenwangen. Die 60-jährige Lenkerin eines Toyota Corolla fuhr von Mochenwangen in Fahrtrichtung Baindt. Kurz nach Ortsausgang Mochenwangen bog sie nach links in eine Hofeinfahrt ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 22-jährigen Pkw-Lenkers. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin mussten zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswangen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 22-Jährige und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt und benötigten keine weitere Behandlung im Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Wilhelmsdorf

Diebstahl von VW Polo

Von bislang Unbekannten wurde am Dienstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der örtlichen Grundschule in Wilhelmsdorf ein 13 Jahre alter schwarzer VW Polo entwendet. Der Pkw wird von den Tätern mit dem Originalschlüssel gefahren. Der Zeitwert des Polos beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter 07584 / 92170 entgegen.

Weingarten

Unerlaubtes Entfernen nach Verkehrsunfall

Unerlaubt entfernt hat sich der Unfallverursacher nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Waldseer Straße. Ein Zeuge beobachtete, wie ein roter Pkw beim Einparken einen Opel Corsa hinten links beschädigte. Obwohl die Beifahrerin des roten Pkw den Fahrer auf den Verkehrsunfall hinwies, entfernte sich der Lenker unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer wurde durch den Zeugen als ca. 70 Jahre alt, männlich, vollschlank, Brillenträger, Haarfarbe braun/grau, welcher eine moosgrüne Parkajacke trug, beschrieben. Die Beifahrerin ist ebenfalls ca. 70 Jahre alt, 165 cm groß, mit normaler Statur und weissgrauen/kurzen Haare. Der entstandene Sachschaden an dem Opel liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751 / 803 6666 entgegen.

Weingarten

Ausgelöste Brandmeldeanlage

Angebranntes Essen war am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Thumbstraße ursächlich für den Einsatz von Beamten des Polizeireviers Weingarten. Anwohner haben aus der Wohnung einer 36-Jährigen Brandgeruch und einen Brandmeldealarm wahrgenommen. Da auf mehrfaches Klopfen durch die Polizeibeamten keine Reaktion erfolgte und eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, traten die Polizisten die Tür ein. In der Küche konnte auf dem angeschalteten Herd ein Kochtopf mit angebranntem Reis festgestellt werden, der ursächlich für den Alarm war. Die 36-Jährige war währenddessen nicht in der Wohnung.

Leutkirch

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der A96 bei der Kontrolle eines 40-jährigen ausländischen Audi-Lenkers fest. Ein Schnelltest bestätigte die Einnahme von Kokain. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fanden bei dem 40-Jährigen eine kleinere Menge Betäubungsmittel und einen gefälschten ausländischen Ausweis. Er musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen. Zudem haben die Beamten die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts aufgenommen.

