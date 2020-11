Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Motorroller übersehen

Zwei Jugendliche auf einem Motorroller wurden am Montagabend um kurz vor 18 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Au leicht verletzt. Die VW-Fahrerin hatte das Zweirad beim Fahren in eine Parklücke übersehen. Bei dem Unfall stürzten die 15 und 16 Jahre alten Jungen auf die Straße und verletzten sich leicht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Sigmaringen

Rauchender Pkw auf Wanderparkplatz

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagnachmittag zum Wanderparkplatz Josefslust neben der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ausgerückt, nachdem ein Anrufer einen brennenden Pkw gemeldet hat. Wie sich herausstellte, rauchte der Opel nur wegen eines überhitzten Kühlers, sodass keine Löscharbeiten nötig waren. Schaden entstand nicht und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Sigmaringen

Durch Auffahren leicht verletzt

Über Nackenschmerzen klagte eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Laizerstraße ereignet hat. Die Opel-Lenkerin wollte auf die Bundesstraße 313 abbiegen und musste an der Einmündung warten, als ein hinter ihr fahrender VW-Fahrer aus Unachtsamkeit auffuhr. An dem VW und ihrem Opel entstand ein Schaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle lehnte die Verletzte ab.

Sigmaringendorf

Vorfahrt missachtet

Schaden von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin beim Abbiegen in die Laucherthaler Straße die Vorfahrt missachtete. Die 35 Jahre alte Daimler-Fahrerin kam aus der Nelkenstraße und wollte nach links abbiegen, als sie die 76 Jahre alte Fahrerin, die mit ihrem Renault aus Richtung Bingen kam, übersah.

Pfullendorf

Pkw überschlagt sich

Neben der Landesstraße zwischen Denkingen und Ruschweiler hat sich in der Dienstagnacht gegen 22 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Pkw überschlagen. Die Frau wollte eigenen Angaben zufolge einem Tier am Fahrbahnrand ausweichen. Sie kam deshalb zunächst erst nach rechts von der Straße ab, übersteuerte dann in die Gegenrichtung und geriet in der Folge ins Schleudern. Der nicht mehr kontrollierbare BMW Mini kam links von der Straße ab und überschlug sich, wobei glücklicherweise die 47-jährige Fahrerin sowie ihr 19 Jahre alter Beifahrer unverletzt blieben. Am Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mengen

Mann muss über Nacht in Ausnüchterungszelle

In Gewahrsam genommen werden musste in der Dienstagnacht gegen 22.30 Uhr ein Mann, der in der Hauptstraße betrunken vor Geschäften geschlafen hatte. Da er sich auf Ansprache von Passanten außerdem verbal aggressiv zeigte und über die Fahrbahn kroch, erklärte ihm eine Polizeistreife den Gewahrsam. Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus wegen einer Unterkühlung verbrachte er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers.

Mengen

Auto auf Wendeplatte angefahren - Polizei sucht Zeugen

Auf der Wendeplatte im Posener Weg hat in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Autofahrer einen geparkten Land Rover angefahren. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss davon ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro am geparkten Wagen zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/ 5071 zu melden.

Bad Saulgau

Spiegelstreifer bei Nebel

Auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten ist aktuell das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Spiegelstreifer auf der Landesstraße 283 bei Steinbronnen am späten Dienstagabend gegen 20.30 Uhr. Eine Autofahrerin kam aus Richtung Bad Saulgau, als ihr VW seitlich von einem anderen Wagen gestreift wurde. Am Fahrzeugspiegel entstand dadurch ein Schaden von etwa 100 Euro. Der Unfallbeteiligte fuhr trotz der seitlichen Kollision davon. Er sowie Zeugen die Hinweise in diesem Zusammenhang machen können werden gebeten sich unter Tel. 07581/ 4820 zu melden.

Herbertingen

Diebstahl aus Traktor

Das Bedienterminal hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen aus einem verschlossenen Traktor auf dem Gelände eines Landmaschinenhändlers im Gewerbering gestohlen. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/ 4820 entgegen.

