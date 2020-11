Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren

Betäubungsmittelfund

Bei der Kontrolle eines 15-Jährigen fanden Polizeibeamte am Freitag eine kleine Menge Marihuana sowie Utensilien, die zum Drogenkonsum verwendet werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche auch als Dealer tätig war und Kleinmengen an Marihuana verkauft hat. Die Drogen bezog er wiederum von einem 16-Jährigen. Gegen beide Teenager wurden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Friedrichshafen

Einige Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Insgesamt 24 Fahrzeuglenker gingen Polizeibeamten der Verkehrspolizei am Dienstag zwischen 16 und 19 Uhr bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 31 neu auf Höhe der Anschlussstelle Friedrichshafen-West ins Netz. Zwei der Fahrer überschritten die erlaubten 80 km/h derart, dass ihnen ein Fahrverbot droht.

Friedrichshafen

Unsicherer Fahrzeuglenker

Weil er bei Dunkelheit und Nebel auf der B 31 auf Höhe Friedrichshafen mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete, musste ein 80-Jähriger am Dienstag gegen 22.20 Uhr sein Fahrzeug stehen lassen. Eine Zeugin, die in Richtung Überlingen hinter dem betagten Mann herfuhr, verständigte über Notruf die Polizei. Die Beamten konnten den 80-Jährigen mit seinem weißen Fiat Ducato auf Höhe Immenstaad einer Kontrolle unterziehen. Der Mann war nicht alkoholisiert und geistig fit, war jedoch aufgrund der Witterungsverhältnisse am Steuer sehr unsicher. Die Polizisten untersagten dem 80-Jährigen die Weiterfahrt bis zum nächsten Tag und nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung auf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/7010 zu melden.

Friedrichshafen

Exhibitionist entblößt sich

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Exhibitionismus gegen einen 50-Jährigen aufgenommen, der sich am Dienstag in der Fußgängerzone entblößt hat. Mehreren vorbeigehenden Passanten zeigte der Mann sein Glied. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 50-Jährigen festnehmen. Er wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik eingeliefert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 07541/7010 zu melden.

Markdorf

Rollerdiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Motorroller aus einem Carport in der Straße "Am Sportplatz". Der Besitzer fand sein Zweirad am Folgetag unweit des Carports beschädigt auf. Hinweise zur Tat oder die Täter nimmt der Polizeiposten Markdorf unter 07544/96200 entgegen.

Immenstaad

Einbruch in Baucontainer scheitert

Wie jetzt erst angezeigt wurde, versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende das Schloss eines Baucontainers zwischen Spiegelberg und Sportplatz aufzubrechen. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter 07545/1700 entgegen.

Eriskirch

Unbekannter entwendet Geldbörse

Opfer eines Diebstahls wurden eine Frau im Alter von 66 Jahren am Dienstag gegen 11.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Friedrichshafener Straße. Die Geschädigte hatten ihren Geldbeutel in einer Stofftasche in den Einkaufswagen gelegt und sich dem Einkauf gewidmet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse samt enthaltendem Bargeld und Ausweisdokumenten aus dem Einkaufswagen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen.

Überlingen

Außenspiegel abgefahren

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand am Dienstag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 Höhe Birnau, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Eine 46-Jährige war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Überlingen unterwegs, als ihr auf ihrer Fahrspur ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Bei der Kollision wurde der Außenspiegel des Corsas beschädigt. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen unter 07551/8040 entgegen.

Salem

Zusammenstoß beim Abbiegen

Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der L 205 Höhe des Schlosses Salem. Eine 64-jährige Toyota-Lenkerin wollte von Rickenbach kommend nach links in Richtung Salem abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 59-jährigen Mini-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Mini so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde keine der Unfallbeteiligten.

Salem

Unter Betäubungsmitteleinfluss

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Dienstag gegen Mitternacht in der Schloßstraße bei der Kontrolle eines 47-jährigen Opel-Lenkers fest. Ein Schnelltest bestätigte die Einnahme von Kokain. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Im Fall eines positiven Nachweises kommen auf ihn nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.

Salem/Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen

Falsche Polizeibeamte

Falsche Polizeibeamte riefen am Dienstag in den Abendstunden mehrere ältere Personen an und fragten nach Geld und Wertgegenständen. Die angeblichen Polizisten meldeten sich mit Dienstgrad und Nachnamen und gaben an, dass es in der näheren Umgebung zu Raubüberfällen und Einbrüchen gekommen sei. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass kein finanzieller Schaden eintrat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei keine telefonischen Auskünfte über Vermögens- oder Sachwerte verlangt. Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Salem

Ohne Helm, ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

Weil er auf seinem Kraftrad ohne Helm eine Spritztour machte, wurde am Dienstag gegen 17 Uhr in Mimmenhausen ein 33-Jähriger einer Kontrolle durch Polizeibeamte unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Mann weder eine gültige Fahrerlaubnis für das Zweirad noch einen gültigen Versicherungsschutz besaß. Die Beamten beschlagnahmten das Kraftrad und nahmen die Ermittlungen auf. Den 33-Jährige erwarten nun mehrere Anzeigen.

Salem

Radfahrer angefahren

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 17.20 Uhr, der sich in Neufrach ereignete. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Breitenstraße nach links in die Markdorfer Straße abbiegen und übersah dabei einen 28-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Radschutzstreifen fuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen am Knie.

Salem

Auf Gegenfahrbahn gekommen

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand am Dienstag gegen 16.45 Uhr, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der L 200 A zwischen Tüfingen und Salem auf die Gegenspur geriet. In der dortigen Kurve streifte er den Seat einer 41-Jährigen, die in Richtung Tüfingen unterwegs war, und fuhr unbeeindruckt weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugenangaben um ein blaues Baustellenfahrzeug mit silbernem Pritschenaufbau handeln. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen unter 07551/8040 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrszeichen beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, kam im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 12 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der B 31 zwischen Uhldingen und Meersburg kurz vor dem Parkplatz Wölfele nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte dann gegen ein großflächiges Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07532/43440 entgegen.

Markdorf

Ladendieb unterwegs

Waren im Wert von etwa 400 Euro entwendete ein bislang unbekannter Ladendieb am Dienstag gegen 10.20 Uhr in einer Drogerie in der Hauptstraße. Der männliche Täter wurde von einer Verkäuferin beobachtet, wie er mehrere Parfum-Flacons in eine Tasche steckte und das Geschäft verließ. Sie versuchte noch, den Mann festzuhalten. Dieser floh jedoch und konnte trotz polizeilicher Fahndung nicht mehr gefasst werden. Der südländisch aussehende Täter soll etwa 20-30 Jahre alt und 1,75-1,80 m groß sein. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine blaue Jeans, eine graue Base-cap und helle Turnschuhe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter 07544/96200 entgegen.

Überlingen

Wendemanöver führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Polizeibeamte gegen einen 49 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs eingeleitet, nachdem dieser am Dienstag gegen 6.40 Uhr auf der B 31 einen Unfall verursacht hat. Der 49-Jährige fuhr zunächst in Richtung Stockach und wendete seinen Sattelzug an der Parkbucht Biblis. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dichter Nebel und Sichtweite unter 100 Meter. Eine in Richtung Überlingen fahrende 27-jährige Seat-Lenkerin nahm das Wendemanöver im letzten Moment wahr und prallte trotz Vollbremsung in den Auflieger des Sattelzugs. Von diesem wurde sie abgewiesen, durchbrach einen Wildzaun und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. Beim Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es bis gegen 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

